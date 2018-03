Alene blir hun neppe i kinomørket, 135.500 mennesker har sett filmen siden premieren 9. mars, viser tall fra Nordisk Film og Kino. I hovedstaden går den fortsatt 15 ganger i løpet av én dag, og besøkstallene er økende på alle landets kinoer. Mange velger å se den på dagtid.

Kulturminister Trine Skei Grande gruer seg, men tror det er viktig at hun ser filmen. Foto: NRK

Men den er sterk for mange. Hjelpetelefonen til foreningen Mental Helse har to eller tre samtaler hver dag, med folk som har sett filmen.

At den er sterk, er grunnen til at kulturministeren har ventet med å se den.

Gruer seg

– Jeg gruer meg, men tror nok dette er viktig lærdom å ta med seg, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Det var i en artikkel i Dagbladet at kulturministeren sa at hun ikke visste om hun ville se Utøya-filmen. Siden har hun ombestemt seg, og selv sier hun at hun har vært utsatt for et mildt press.

– Mange har ment at jeg burde, sier hun.

– Jeg tror det er viktig at alle som føler det er rett, ser den filmen, Hun tror den er en del av et felles nasjonalt traume som vi må ta inn over oss.

– Kanskje gir den oss et perspektiv på hvordan den dagen var for andre, og det kan det være sunt for oss å ta med oss, sier hun.

Gi tilbake eierskapet

«Utøya 22. juli» er den første filmen om terrorangrepet mot Utøya 22. juli 2011.

Filmen starter 14 minutter før de første skuddene på Utøya, der den følger 18 år gamle Kaia. De resterende 72 minuttene er spilt inn som én sammenhengende scene.

Det er filmskaper Erik Poppe som har laget filmen «Utøya 22. juli». Foto: NRK

– Målet var å få historien tilbake til de som har eierskap til den. Den skildrer en nesten ubegripelig tragedie. Det føltes ikke riktig å plukke én eller noen få enkeltskjebner, men heller skildre det som fiksjon, sa Poppe før filmen hadde premiere i Berlin.

Kulturminister Trine Skei Grande sier at hun tror Erik Poppe har gjort en god jobb og stoler på at han har gjort det med respekt.

Det er nok viktig at hun, som landets kulturminister, ser filmen. – Men jeg synes ellers at det er noe enhver må bestemme selv, sier hun.

