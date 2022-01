Kulturministeren om koronapass: – Er i løypa

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er avgjørende for et fortsatt levende og mangfoldig kulturliv at det innføres en nasjonal ordning for bruk av koronasertifikat, sier Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører.



Hun og lederne for fem andre store kulturorganisasjoner, mener at koronasertifikat nå må brukes som verktøy for å lette på andre smitteverntiltak.

KREVER KORONASERTIFIKAT: VI må få slippe mer publikum inn i de store salene, sier Tone Østerdal, leder i Norske Konsertarrangører. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Bak brevet til regjeringen står Norske Konsertarrangører, Norske Kulturhus, Norsk Teater- og Orkesterforening, Creo og arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Spekter.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil ikke forskutere når det kommer en koronapass-løsning.

– Men det er i løypa, legger hun til.

Kulturminister Anette Trettebergstuen sier en koronapass-løsning er i løypa. Foto: Ilja C. Hendel

Om løsningen nettopp har gått ut av startblokka, eller har rundet siste sving og bare skal stake seg i mål er ikke godt å si.

Trettebergstuen forklarer at før en koronapass-løsning kan komme, må kulturlivet åpne igjen, og nevner at regjeringen nå har kalt inn til en pressekonferanse om koronasituasjonen i morgen kl 19.

En koronapass-løsning skal i løypa, sier Trettebergstuen. Nå gjenstår det å se om den kommer snart, eller om løsningen «tar en Brink» og sprekker på oppløpet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I tillegg til torsdagens pressekonferanse skal det legges frem nye korona-regler på fredag.

– Blir fredag en bra dag for kulturbransjen?

– Det håper jeg, svarer kulturministeren.

Skjønner ikke hvorfor regelen ble slik

Organisasjonene mener at begresningene som kulturlivet er blitt pålagt må begrunnes i dokumentasjon.

– Vi etterlyser bedre dokumentasjon av effekten og forholdsmessigheten av smittevernrestriksjonene i henhold til smittevernloven, sier Tone Østerdal.

Helse og omsorgsdepartementet begrunner regelen på denne måten:

«Det er antakelig ikke stor direkte smitteverneffekt å avlyse offentlige arrangementer med faste tilviste plasser, men det vil likevel kunne redusere mobilitet og bruk av kollektivtrafikk».

Østerdal mener regelen på 50 personer uansett hvor stor konsert- eller kinosalen er gir ikke mening.

– Vi må få slippe inn mer publikum på arrangementer i store saler, mener hun.

Trettebergstuen forklarer at regelen ble slik fordi de måtte handle raskt da Norge fikk et stort omikron-utbrudd i desember.

– Man visste lite om hvordan omikron-viruset fungerte. Hvor syk man ble og hvor raskt det smitta, sier kulturministeren.

Det store omikron-utbruddet på et julebord i desember gjorde at regjeringen raskt måtte innføre regler som var like for alle, forklarer Trettebergstuen. Foto: Emrah Senel / NRK

Hun mener at det da var viktig med nasjonale tiltak som var like for alle.

Kulturorganisasjonene mener at de begrensningene kulturlivet har nå i realiteten er en ny nedstenging.

De mener konsekvensene er så bekymringsfulle at de ikke lenger kan vurderes ut fra smittevern alene.

– Det er avgjørende for et fortsatt levende og mangfoldig kulturliv at det innføres en nasjonal ordning for bruk av koronasertifikat, sier Tone Østerdal.