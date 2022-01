Kulturlivet krever at antallsbegrensningen fjernes

André Leon Talley er død

Den anerkjente amerikanske motejournalisten gikk bort tirsdag, 73 år gammel. Talley er mest kjent for å ha jobbet i amerikanske Vogue gjennom flere tiår, og var en forkjemper for mer mangfold og inkludering i motebransjen. Moteprofilen har tidligere også jobbet som stylist for Barack og Michelle Obama.

Her i Norge er han for mange mest kjent som tidligere dommer i TV-programmet America’s Next Top Model.