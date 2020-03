Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Folkehelseinstituttet anbefaler å avlyse alle arrangementer med mer enn 500 deltakere.

Store kulturinstitusjoner har tirsdag kveld sittet i møter for å avklare hvordan det vil påvirke deres drift. Både Den Norske Opera, Det Norske Teatret og Nationaltheatret avlyser alle forestillinger.

– Vi avlyser forestillinger på alle våre scener i kveld. Nationaltheatret følger Folkehelseinstituttets oppdaterte anbefaling om å avlyse eller flytte arrangementer med mer enn 500 personer til stede, sier kommunikasjonssjef Ida Margreta Halvorsen til NRK.

– Fikk brått nye retningslinjer

Ole Morten Vestby, kommunikasjonssjef i Den Norske Opera og ballett, sier de har avlyst kveldens forestilling.

– Vi fikk brått nye retningslinjer å forholde oss til, og det har gjort at vi i første omgang har avlyst kveldens forestilling. Hvis anbefalingen fra myndighetene står, vil også forestillinger de neste dagene bli avlyst, sier Vestby.

I går ble det kjent at også Bryan Adams-konserten i Oslo Spektrum er avlyst. Jahn Teigens bisettelse onsdag blir imidlertid avholdt.

Kulturministeren: – Et felles, solidarisk ansvar

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier alle har et felles ansvar i den alvorlige situasjonen man nå har kommet oppi.

– Det er viktig at alle følger helsemyndighetenes råd, både som arrangører og som publikum. Det å bidra til å hindre smitte av koronavirus er et felles, solidarisk ansvar, spesielt med tanke på den delen av befolkningen som er spesielt utsatt for slik smitte, sier Raja.

KULTURMINISTER: Abid Raja mener det er et felles, solidarisk ansvar å hindre koronasmitte. Foto: Venstre

Han sier videre:

– Kulturlivet opplever situasjonen som svært krevende. Våre tilskuddsmottakere og mange private, kommersielle aktører rammes hardt når arrangementer må avlyses.

Han sier regjeringen jobber med aktuelle tiltak.

– I første omgang har finansministeren og statsministeren i dag orientert om tiltak knyttet til koronaviruset som settes inn på kort og lengre sikt, sier Raja.

Virke: – Krise for kulturlivet

Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser, sier man nå har en akutt krisesituasjon for kulturlivet.

– Når det nå kommer nye pålegg fra Folkehelseinstituttet blir situasjonen enda mer kritisk. Dette er noe myndighetene må ta på alvor, for dette er svært alvorlig. Ikke bare for arrangører, hele inntektsgrunnlaget til Artist-Norge kan forsvinne nå. Og arrangører og festivaler kan rase som korthus.

Hun sier at det må klare virkemidler til.

– Virke har foreslått at vi lager en kompensasjonsordning for arrangementer som blir avlyst av folkehelsehensyn. Dette er noe som danske myndigheter nå sier at de vil komme på banen med. Vi mener dette haster, og håper norske myndigheter kan komme med det så fort som overhodet mulig.

Østerrikes statsopera i Wien stenges frem til påske. Foto: JOE KLAMAR / Afp

Operahus stenger, festival utsatt

Tirsdag ble det kjent at flere store operahus holder stengt i en periode fremover på grunn av koronasituasjonen.

Blant annet avlyser et av verdens viktigste operahus, Østerrikes statsopera i Wien, alle forestillinger frem til påske, mens den bayerske statsoperaen i München i Tyskland avlyser forestillinger frem til 19. april.

I Frankrikes hovedstad, Paris, slipper kun de med gratisbilletter eller forhåndskjøpte billetter inn på det verdenskjente kunstmuseet Louvre, som i fjor hadde over 9,6 millioner besøkende.

Disse endringene skjer etter at museet i forrige uke måtte stenges i to dager, fordi de ansatte ved museet nektet å jobbe i frykt for å bli smittet av koronaviruset.

Søndag forbød også franske myndigheter alle arrangementer som omfatter mer enn 1.000 mennesker i et forsøk på å begrense smitten.

Tirsdag kveld melder CNN at et av verdens største musikkarrangementer, Coachella-festivalen, blir utsatt.