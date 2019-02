Brevet ble sendt til Kulturhistorisk museum sammen med en liten plastboks der biten av vasen var pakket forsiktig inn.

500 skatter ligger innelåst på museet fordi de enten er ervervet på ulovlig vis, eller er vanskelig å tilbakeføre.

I brevet står det at avsenderen fant dette i en ørken i Peru for mange år siden. Det ble fortalt at dette var en gjenstand fra en pyramide som ikke var helt gravd frem.

«I ettertid har jeg skjønt at dette er noe som burde sendes tilbake til Peru», skriver den anonyme avsenderen.

En anonym avsender ville gjerne gi til Kulturhistorisk museum noe han hadde tatt med fra Peru. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

– Vi prøver å få mest mulig oppmerksomhet rundt disse gjenstandene folk kjøper eller tar med seg, for at de skal skjønne at det ofte er ulovlig, forteller Håkon Roland, førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum.

Ikke lett å sende tilbake

Gjenstandene er kommet inn via tollbeslag, politirazzia eller levert fra lensmannskontorene. De 500 gjenstandene som museet tar vare på, er vanskelig å tilbakeføre. Dermed må ekspertene ved avdelingen for numismatikk og klassisk arkeologi forske for å finne ut hvem som egentlig eier dem.

Roland pakker forsiktig ut en pose med eldgamle mynter. Små kongemynter fra 1300-tallet, beslaglagt ved en politiaksjon i Buskerud.

– Dette er et funn som er gravd opp ulovlig, sier han. Han forklarer at det i mange land drives ulovlig metallsøkervirksomhet på kulturhistoriske områder.

Disse gjenstandene ble forsøkt omsatt ulovlig i Norge. De stammer trolig fra 1200–1300 tallet. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Han tar på seg hvite hansker og løfter opp et krusifiks, noen ringer og smykker.

– Vi tror disse gjenstandene kommer fra Baltikum på bakgrunn av sporene vi har funnet, sier han og tidfester gjenstandene til 1200–1300 tallet.

Gjenstandene er forsøkt omsatt ulovlig her i Norge. Det lages ofte falske dokumenter for å lure kjøperne. Dermed er det vanskelig for arkeologene å finne opprinnelsen.

– Ja det er veldig vanskelig. Mange av gjenstandene vi har her er litt i limbo. Det er ikke lett å vite hvordan vi skal håndtere dem for å tilbakeføre dem til rettmessig eier og land.

Håkon Roland som er arkeolog forsøker å finne ut hvor de stjålne gjenstandene stammer fra. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

2500 år gammel mynt

Roland pakker forsiktig ut en liten sølvmynt. Den kommer fra Bulgaria, men er trolig 2500 år gammel fra fra den greske byen Thassos. Den ble beslaglagt av tollmyndighetene da den ble forsøkt sendt som en vanlig postforsendelse.

– Det er gravert inn en satyr som røver en nymfe, sier arkeologen og peker på motivet.

FN har pekt på at omsetningen av kulturskatter trolig er verdens fjerde største kriminalitetsproblem. Antikke mynter omsettes i milliontall.

– Hver gang dette skjer mister vi kunnskap, og det blir vanskelig å skrive historien vår, forklarer Roland.