Kulturbransjen fortviler: Får kun ha 20 i salen – selv med plass til 1400

– Jeg er overrasket over at vi ikke fikk åpne for flere, sier Karianne Jæger, produsent hos Scenekvelder.

Produksjonsselskapet spiller de fleste forestillingene sine i Folketeatret – en sal med plass til over 1400 mennesker.

Snart kan Kasper, Jesper og Jonatan få røve tante Sofie flere ganger i uken, når «Folk og røvere i Kardemomme by» igjen skal spilles på den store scenen.

Tante Sofie blir regelrett kidnappet av de tre røverne i et forsøk på skape orden i røverhuset. Foto: Fredrik Arff, Scenekvelder

– Flere personer på scenen enn i salen

Når Oslo åpner for trinn 2 og kulturlivet igjen får åpne dørene etter over et halvt år med mørke og tomme saler, så får maks 20 publikummere komme inn – uavhengig av hvor stor salen er.

Butikker og kjøpesentre derimot får ha et maksantall kunder i butikkene basert på hvor stort rommet er. Minst fire kvadrat per person er kravene, slik at det skal være mulig å holde minst to meters avstand.

Karianne Jæger er produsent hos Scenekvelder. Foto: Christian Ingebrethsen / NRK

– Det er uforståelig hvorfor det er forskjell på et teater og en butikk. Vi følger alle smittevernkravene og mer til, så det er minst like trygt her, hevder teaterprodusenten.

I store deler av resten av landet får opp mot 100 personer lov til å sitte i kino, teater- eller konsertsalen.

– Men i Oslo blir det jo flere personer på scenen enn i salen, sier Jæger.

Oslo-kinoens gjenåpning påvirker hele Norge

Også kinobransjen i hovedstaden ønsker i større grad likebehandling.

Oslo-kinoens gjenåpning kan nemlig påvirke kinotilbudet til hele Norge.

– Det er merkelig at det ikke er en forholdsmessighet mellom antall mennesker og hvor stor salen er. I de største salene er det helt uproblematisk å holde flere meters avstand, sier Jon Einar Sivertsen, kommersiell direktør ved Odeon Kino.

Slik forklares reglene

Omar Samy Gamal (SV) er byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo. Han forklarer reglene på følgende vis:

– Her er det viktig å minne om at smittesituasjonen i Oslo fortsatt er krevende.

– Men hvorfor er det forskjell på butikker og kulturlivet akkurat i Oslo, er kino farligere der?

– Nei, kino er ikke farligere her, det handler om at smittesituasjonen er mer utfordrende her og at vi må gjøre en gradvis og forsiktig gjenåpning. Vi har også noe strengere begrensninger enn resten av landet når det gjelder kjøpesentre, svarer Gamal.

Er smitterisikoen større på kino og teater?

Stadig mer forskning mener du er like utsatt for å bli koronasmittet innendørs – uavhengig om du befinner deg 2 eller 20 meter fra smittekilden.

Tiden du oppholder deg i rommet og graden av ventilasjon betyr mye for smitterisikoen.

– Det kommer an på hvor stort rommet er og hvor mange som er til stede, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, til NRK.

– Men er det større sjans for å bli smittet på kino enn på Hennes & Mauritz?

– Siden du befinner deg lengre i en kinosal enn du vanligvis gjør i en klesbutikk, så er nok risikoen noe større, sier Nakstad.

Samtidig er det få studier som tyder på at smitte kan spores tilbake til kinosalene.

Ifølge FHI sin siste ukesrapport er det de siste ukene nærmere ingen smittetilfeller som kan spores tilbake til offentlige arrangementer.

Mest vanlig antatt smittested var privat husstand, private arrangement, jobb og barnehage/skole.

Kulturaktiviteter og handel er ikke engang oppført som kategorier i FHI sin oversikt.