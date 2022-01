– Det er avgjørende for et fortsatt levende og mangfoldig kulturliv at det innføres en nasjonal ordning for bruk av koronasertifikat, sier Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører.



Hun og lederne for fem andre store kulturorganisasjoner, mener at koronasertifikat nå må brukes som verktøy for å lette på andre smitteverntiltak.



– Vi må få slippe inn mer publikum på arrangementer i store saler. Å ha et tak på 50 personer uansett hvor stor konsert- eller kinosalen er gir ikke mening, sier Østerdal.

Bak brevet til regjeringen står Norske Konsertarrangører, Norske Kulturhus, Norsk Teater- og Orkesterforening, Creo og arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Spekter.



Organisasjonene mener at begresningene som kulturlivet er blitt pålagt må begrunnes i dokumentasjon.

– Vi etterlyser bedre dokumentasjon av effekten og forholdsmessigheten av smittevernrestriksjonene i henhold til smittevernloven, sier Tone Østerdal.

De mener at de begrensningene kulturlivet har nå i realiteten er en ny nedstenging.

Og at konsekvensene er så bekymringsfulle at de ikke lenger kan vurderes ut fra smittevern alene.

– Det er i det levende møtet med publikum kulturlivets mening og betydning ligger.

Det er avgjørende for et fortsatt levende og mangfoldig kulturliv at det innføres en nasjonal ordning for bruk av koronasertifikat, sier Tone Østerdal til NRK.