Dei to siste åra med koronarestriksjonar har gjort at mange er sultefora på kulturopplevingar. Og med lettingane kunne det amerikanske rockebandet The War on Drugs besøka Oslo tidlegare i vår, til Elise Andersen si store glede.

– Av personlege årsaker var det viktig for meg å sjå dei, seier ho.

– Brann meg

Men det såg mørkt ut. Konsertane var for lengst utselde og Andersen måtte derfor ty til vidareseljarar.

Nokre av dei har skumle hensikter, og det har Andersen smerteleg fått erfara.

– Eg har stolt på eit medmenneske, og brunne meg på det, seier ho overgitt.

Ifølge kompetanseorganisasjonen Norske Kulturarrangører blir tusenvis av nordmenn utsette for billettsvindel kvart år.

VEDVARANDE PROBLEM: Billettsvindel er ikkje noko politiet har øvst på agendaen, så det er viktig at bransjen og publikum er merksame på problemet, seier Tone Østerdal i Norske Kulturarrangører. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Internasjonalt er dette eit stort problem, men også her heime gjer ein uryddig marknad at mange betalar utan å sleppa inn, seier dagleg leiar Tone Østerdal.

– Høgsesong for billettsvindel

– Sommaren er høgsesong for konsertar- og festivalar, og dermed er det også fleire tilfelle av billettsvindel. Kvart år blir me kontakta av folk som har kjøpt billettar som er falske eller selde fleire gonger, seier Thomas Iversen.

Han er forbrukarjurist i Forbrukarrådet og fortel at det ikkje er noko i vegen med å kjøpa billettar av privatpersonar, men at ein må vere på vakt.

– Det beste er å kjøpa konsert- og festivalbillettar direkte frå arrangøren eller billettoperatøren. Då er du garantert å ikkje bli svindla, seier han.

KLAG: Meld saka di inn til Forbrukarombodet, seier Thomas Iversen i Forbrukarrådet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

På arrangementssida la Andersen ut eit innlegg kor ho søkte etter to billettar.

Til alt hell fekk ho raskt eit tilbod i ei privat melding. Ho skulle betala om lag dobbelt så mykje som billettane var kjøpte for.

Eit raudt flagg ifølge forbrukarjuristen.

– Ofte er det eit teikn på at det ugler i mosen. Det er nemleg i strid med svartebørslova å selja billettar til kultur- og idrettsarrangement til overpris, seier Iversen.

Dette kan du gjøre for å unngå billettsvindel Ekspandér faktaboks Få vite hvem selgeren er, og møt denne gjerne personlig

Styr unna betalingsløsninger som Ukash, Viago, Via-go-go og Paysafe/Paysafecard

Sjekk om profilen er falsk hvis du kontaktes via Facebook: Se på aktivitet, bilder, alder på konto, antall venner, fellesvenner, og prøv å legge personen til som venn om profilen er helt lukket

Ikke gi fra deg personopplysninger, konto- og kredittkortinformasjon eller passord og pinkoder

Hvis noen prøver å stresse deg, slik at du må ta raske avgjørelser om avtaler og betalinger - avbryt kontakten

Ta kontakt med ØKOKRIM, politiet eller Finanstilsynet dersom du er usikker på om du er utsatt for bedrageriforsøk Kilde: Vinjerock, Økokrim, Ticketmaster

Såg du etter faresignal?

– Ja, men samtidig var det lagt ned så mykje energi i løgnene at eg let tvilen komma han til gode, seier Andersen.

Verka truverdig

Ho oppfatta seljaren som påliteleg. Han skal ha sendt bilde av passet sitt og var veldig opptatt av at dette ikkje skulle misbrukast. Vidare skulle det visa seg at han opererer under sitt verkelege namn.

– Men i ettertid var det ting eg stussa over.

NRK har ikkje lykkast med å få kontakt med vedkommande.

Seljaren skal blant anna ha bedt om å få sendt pengane til ein kjenning via Vipps då han sjølv ikkje hadde appen for augeblikket. Då det var gjort, fekk Andersen berre ei rekke unnskyldningar tilbake.

– Etter eit par dagar skjønte eg at han hadde lurt meg. Eg kom aldri til å få billettane for dei hadde aldri eksistert, seier ho.

Ein hard lærdom

Då ho konfronterte han, blei Andersen blokkert på Facebook. På telefon er han heller ikkje å nå. Andre offer, derimot, fann ho på Facebook.

– Det viste seg at det var fleire av oss, og at historiene var veldig like, seier Andersen.

PASSAR PÅ: Politiet er på innanfor portane. Her frå Malakoff Rockfestival. Foto: Alf Vidar Snæland / NRK

No har fleire av dei meldt personen til politiet. Dei håpar at saka blir prioritert grunna hans tidlegare historikk og dei mange offera. Vidare håpar Andersen at bransjen gjer meir for å opplysa folk om svindelfaren og lukar bort fleire lurendreierar.

– For på utselde arrangement er det ikkje til å unngå at billettar blir selde privat.

Ho kjem til å vere meir observant neste gong, men på vegen mista Andersen noko viktigare enn 1600 kronar og ei konsertoppleving.

– Den generelle tilliten min til folk har blitt svekt av dette. Det er ikkje gøy å føla seg dum og bedratt.