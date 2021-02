Kultur-Noreg jublar over nye koronareglar

For Sølvberget kulturhus i Stavanger betyr det at dei endeleg kan ta i bruk alle salane sine. Hittil har dei berre brukt kinosalen.

Dei har ikkje hatt moglegheit til å halde barnearrangement. Men etter pressekonferansen fredag, ser det lysare ut for kulturhuset.

Kulturhussjef Anne Torill Stensberg ved Sølvberget kulturhus.

– Vi er svært glade for at punktet med fastmonterte seter forsvinn, seier Bibliotek og kulturhussjef Anne Torill Stensberg ved Sølvberget kulturhus.

Når dei nye reglane trer i kraft neste veke, kan kulturhuset opne opp publikumstilbodet att – innanfor dei tillatne rammene.

Slik er dei nye reglane som påverkar kulturlivet



Kravet om fastmonterte plassar blir erstatta med krav om faste, tilviste sitteplassar. Det inneber at publikum kan sitte på stol, benk eller liknande. Eventuelt på ein fast plass på golvet under heile arrangementet.

Ei tom kyrkje. Koronaen har sørga for at det ikkje har blitt arrangert så mykje her i kulturkyrkja Jakob. Foto: Heiko Junge / NTB

Dette er ein lette for lokale som bygdehus og konsertscener over heile landet, som no kan halde større arrangement att. Kulturinstitusjonar tek imot nyheita om endringane med stor glede.

Mange kulturhus planlegg no å ta i bruk fleire av salane i huset. Og mange små lokale som ikkje har fastmonterte seter får moglegheita til å halde arrangement att.



Frå 10 til 100 i salen

– Dette er svært store og gledelege nyheiter, seier Erik Hillestad, dagleg leiar for kyrkjeleg kulturverkstad i Kulturkyrkja Jakob.

Erik Hillestad i Kulturkyrkja Jakob er glad for dei nye reglane. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Hillestad frykta at dei måtte sette vårprogrammet sitt på vent, men no kan det sjå ut som om dei nye reglane gjer det mogeleg for dei å gjennomføre likevel.

Han ventar på at Oslo skal opne på same viset som resten av landet, slik at dei også kan opne opp for 100 publikummarar.

Sidan starten på november har dei berre fått lov til å ha 10 publikummarar i kyrkjerommet.

Bittert for nokon

Frå neste veke blir det lov å ha inntil 100 personar på innandørs arrangement. Det inneber ei innstramming for aktørar som i dag kan ha inntil 200 personar i fastmonterte seter. Som til dømes teater.

– For oss betyr det at vi kan ha færre i salen. 100 mot 200 tidlegare, seier dagleg leiar på Chat Noir i Oslo, Vegar Foss Andersen.

Dei har førebudd premieren på Øystein Sundes nye show tre gongar, men nye reglar har sett ein stoppar kvar gong.

No håper dei å kunne gjennomføre premieren den 9. mars.

Føler seg endeleg høyrt

– Dette er svært positivt, eit skritt i riktig retning, seier Hans Ole Rian som er leiaren i Creo, forbundet for kunst og kultur.

Rian meiner dette viser at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet endeleg har lytta til bransjen. Han seier at profesjonelle arrangørar kan lage gode smittervernsrutinar trass i stolar som ikkje er skrudd fast i golvet.

Hans Ole Rian, leiaren i Creo, forbundet for kunst og kultur. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

– Regelen med fastmonterte seter var heilt ulogisk, så det er bra at dei har fjerna den, seier Rian.

No ventar bransjen berre på at Bent Høie offisielt går ut å seier at dette blir den gjeldande forskrifta som skrivast inn i covid-19-forskrifta. Rian trur at folk snart er tilbake på scena.

– Mange arrangement er allereie planlagde og tusenvis av artistar og musikarar ventar på å få kome i gong.

Tone Østerdal som er dagleg leiar i Norske konsertarrangørar er einig med Rian når det kjem til fastmonterte seter, men synest også at det som kjem fram er skuffande.

Tone Østerdal, dagleg leiar i Norske konsertarrangørar Foto: Ellen Lorenzen

– Eg har ikkje sett tilfelle der smitte kan sporast tilbake til kulturarrangement med 200 i salen.

Østerdal forstår at smittesituasjonen er krevjande, men ser ikkje behov for å kutte maksgrensa for publikummarar frå 200 til 100 personar.