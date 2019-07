Kritiske til navnebytter

Eks-statsråd inn i kunstdebatt

Tidligere statsråd Gudmund Hernes kaster seg inn i debatten om den figurative kunstens kår i Norge. I en artikkel i Aftenposten spør han hvor det ble av to professorstillinger i figurativ kunst han opprettet i 1996. Stillingene forsvant fort, og Hernes antyder at utdanningsinstitusjonene selv sørget for å omdefinere dem. I strid med Stortingets vedtak. Les mer om kunstopprøret: