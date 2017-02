Tradisjonen tro er det ikke bare årets beste filmer som får priser under Oscar-helgen.

Siden 1980 er også Razzie-prisene eller The Golden Raspberry Awards delt ut. Prisene går til årets dårligste filmprestasjoner.

Trump vant i 1991

Når Oscar-utdelingen går av stabelen natt til mandag er det ventet at USAs president Donald Trump vil få hard medfart. Trump har allerede fått mye kritikk fra stjerner i hjemlandet, som da skuespiller Meryl Streep brukte takketalen under Golden Globe til å kritisere presidenten.

– Respektløshet avler respektløshet, vold avler vold, sa Streep på scenen.

Nå har også the Razzies lagt seg på kjendisenes politiske linje, skriver nyhetsbyrået Reuters.

For selv om motesatiren «Zoolander 2» fikk flest Razzie-nominasjoner, så var det den Hillary Clinton-kritiske dokumentaren «Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party» og superheltfilmen «Batman v Superman» som stakk av med flest priser. Filmene fikk fire priser hver.

For øvrig er Trump godt kjent med Razzie-prisene, etter at han selv vant en Razzie i 1991. Ifølge nettavisen Huffington Post venter prisens grunnleggere fremdeles på at presidenten skal hente statuetten sin, som han fikk for deltakelsen i filmen «Ghosts Can’t Do It».

SUPERHELTER: «Batman v Superman» fikk fire Razzie-priser. Ben Affleck og Henry Cavill spilte hovedrollene. Foto: Clay Enos / AP

Konspirasjonsteorier

«Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party» er regissert av den konservative kommentatoren Dinesh Joseph D'Souza. I tillegg til prisen for årets dårligste film, vant dokumentaren også priser for dårligste regi, dårligste skuespiller og dårligste skuespillerinne.

Dokumentarfilmen, som åpner med et bilde av et brennende USA-kart, ble en av de mest lønnsomme dokumentarfilmene i USA i 2016. I åpningshelgen alene dro filmen inn 3.7 millioner dollar, rundt 31 millioner kroner med dagens kurs. Men filmen fikk også hard medfart i avisspaltene, der den ble kritisert av flere for å være politisk partisk og basert på konspirasjonsteorier.

– Filmen er en skam for andre propagandafilmer, skreiv filmanmelder Dan Gire i Boston Herald.

Gire mener også at dokumentaren er full av ufattelige konspirasjonsteorier, «svidde tanker» og at den ligger langt unna grunnleggende journalistisk metode.

Fornøyd regissør

Opprinnelig var Clinton-dokumentaren nominert til fem Razzie-priser. Normalt regnes Razzie-nominasjoner som noe langt fra ærefullt, men regissør D'Souza sier at han er glad for nominasjonene.

Konservative D'Souza mener nemlig at Razzia-nominasjonene er en respons på venstresidens sinne etter Trump-seieren i presidentvalget, ikke en kritikk av filmens kvalitet.

– Det er smålig hevn, trangsynt og en måte å sparke oss på leggen. Folk er fremdeles rasende etter 8. november. Det handler om raseri mot Trump, ikke om filmen direkte, sier D'Souza til USA Today.