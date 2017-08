Kritiserer universitet for overdriven engelskbruk

– Vi er særleg bekymra for nye studentar som møter nesten heile pensumet på engelsk. Vi er usikre på læringsutbyttet, det er ikkje sikkert alle er gode nok i engelsk.

Det seier seniorrådgjevar i Språkrådet, Ole Våge. Han er uro både for studia, og for livet etter studia.

BEKYMRA: Ole Våge i Språkrådet meiner at studentar må bli førebudde på eit norsk arbeidsliv med norsk fagspråk. Foto: Språkrådet

– Det er veldig problematisk å berre bruke engelsk på studia. Dei aller fleste kjem til å jobbe i norsk arbeidsliv etterpå, og da treng dei å bruke norsk fagspråk.

– Men er det ikkje bra at studentane òg får engelskspråkleg pensum?

– Jo, absolutt, dei er heilt naturleg at ein brukar både norsk og engelsk. Men vi ser at i nokre fag brukar ein berre engelsk litteratur.

Følgjer nøye med på balansen

IKKJE BEKYMRA: Leiar i Studentorganisasjonen, Mats Johansen Beldo, synest dei engelske bøkene gjev det faglege utbyttet studentane treng. Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold

Studentane sjølve er ikkje like kritiske som Språkrådet. Mats Johansen Beldo i Norsk studentorganisasjon synest ikkje at det blir for mykje engelsk på norske universitet og høgskular.

– Nei, vi studentar synest ikkje det er eit problem. Dei engelskspråklege bøkene er gode og dei gjev det faglege utbyttet ein skal ha.

HELLER IKKJE BEKYMRA: Prorektor Gro Bjørnerud Mo ved UiO seier at norsk er hovudspråket i undervisninga. Foto: UIO

Prorektor Gro Bjørnerud Mo ved Universitetet i Oslo seier at norsk er hovudspråket i undervisninga deira, og at det vil variere frå eitt studium til eit anna kor mykje innslag av engelsk det er.

– Vi følgjer nøye med på språkpolitikken, og på balansen mellom engelsk og andre språk i studietilbodet vårt.

– Deler de ikkje bekymringa til Språkrådet?

– Eg vil bli uroa fyrst når vi ser ei massiv forskyving i store delar av tilbodet.

Tek ansvar for språket

IKKJE BEKYMRA: Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, er oppteken av å utvikle og ta vare på det norske fagspråket. Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal, kjenner seg heller ikkje att i uroa til Språkrådet. Ho ser at det kan vera ei utfordring, men seier at dei jobbar for å ha eit aktivt og medvite forhold til språket.

– Som institusjon er vi opptekne av å utvikle og ta vare på det norske fagspråket. Vi er bevisste på dette, og har hatt fleire utgreiingar om korleis vi skal ta vare på det.