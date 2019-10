Kristin Roskifte har skrevet Nordens beste barnebok

Av 14 nominerte verk på åtte ulike språk var det forfattar og illustratør Kristin Roskifte frå Norge som trakk det lengste strået med boka «Alle sammen teller».

Vinnaren blei kunngjort på Nordisk råds prisutdeling i Konserthuset i Stockholm tysdag kveld.

Juryens begrunnelse Ekspandér faktaboks Årets vinnerbok har en litt gåtefull tittel. Den viser til bokas sjanger som myldre- og tellebok, men viktigere er det at tittelen sier at alle sammen skal regnes med og bety noe, at alle er unike og verdifulle. I økende antall fyller de fargerike menneskene bildene, fra én gutt som ser på stjernene, til tusen mennesker som betrakter en sjelden komet. Selv om personene på bildene er mange og stiliserte, har alle individuelle trekk som gjør at vi kjenner dem igjen. I ulike miljøer og sammenhenger trer de etter hvert fram med sine egne, særpregete liv. Teksten er både poetisk og humoristisk, den vekker nysgjerrighet og gir oss ledetråder til å forstå hva som foregår i bildene. Med Alle sammen teller lar Kristin Roskifte tekst og bilde inngå i en sammenheng som er annerledes og enestående innenfor tellebok- og myldretradisjonen. Det er et verk man kan lese mange ganger og hele tiden oppdage noe nytt.

Boka fekk særs god omtale då den kom i 2018, blant anna her i NRK.

– No er eg sjokkert og overraska over at det går an å vinne med ei tellebok, sa vinnaren Kristin Roskifte frå scena i Stockholm.

Boka hennar er no oversett til 27 språk. Ho understreka at denne prisen er ein stor inspirasjon til å halde fram og utforske denne formen vidare. Og ho takka både ektemann og dei tre borna for inspirasjonen.

– «Alle sammen teller» er ei myldrebok, ei tellebok og ei bok for dei store spørsmål. For om Roskifte er illustratør, så dyktig at ho kan lage 100 ulike menneske som myldrar fram i ein skulegard, så er ho først og fremst interessert i menneske sitt indre, skreiv NRKs litteraturmeldar, Anne Cathrine Straume.

LES OGSÅ: «Norsk bildebok bør ha gode vinnersjanser»

TELLEBOK: I «Alle sammen teller» kombinerer forfattaren telje- og myldrebokformatet.

Både bildebøker, teikneseriar, romanar og diktsamlingar var nominert til prisen.

14 nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2019 Ekspandér faktaboks Danmark > «Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor» av Jakob Martin Strid > «Styrke. Karanagalaksen. Log I.» av Cecilie Eken Finland > «Breven från Maresi» av Maria Turtschaninoff > «Ruusun matka» av Marika Maijala Færøyene > «Miljuløtur» av Rakel Helmsdal & Kathrina Skarðsá Grønland > «Tuttuarannguaq» av Camilla Sommer & Pernille Kreutzmann Island > «Rotturnar» av Ragnheiður Eyjólfsdóttir > «Silfurlykillinn» av Sigrún Eldjárn Norge > «Alle sammen teller» av Kristin Roskifte > «Det var ikke en busk» av Eli Hovdenak Det samiske språkområdet > «Šiellaspeajal» av Karen Anne Buljo Sverige > «Den förskräckliga historien om Lilla Hon» av Lena Ollmark & Per Gustavsson > «Risulven Risulven» av Nina Ivarsson Åland > «På en trollsländas vingar» av Ann-Christin Waller & Anni Wikberg

Det er sjuande gong Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris blir delt ut. Norge har vunne prisen ein gong før i 2014 med boka «Brune» av Håkon Øvreås og Øyvind Torseter.