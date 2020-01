Kristin Husøy i Melodi Grand Prix-delfinale i Christian Borchs gamle Dagsrevy-dress

Lørdag er det duket for den tredje semifinalen i årets Melodi Grand Prix. Det er deltagerne fra Midt-Norge som skal i ilden, og kun Beatrice Akuvi Hosen Kumordzie er sikret en plass videre. Hun er en av fem forhåndskvalifiserte finalister, men opptrer likevel.

De som skal konkurrere om finaleplass er Alexandru, Kristin Husøy, Sie Gubba og Thomas Løseth.

Kristin Husøy (18) er den yngste som skal konkurrere i delfinalen for Midt-Norge. Hun håper hun klarer å slappe av og ha det artig på scenen lørdag kveld. Samtidig kjenner hun at nervene er til stede.

– Men de har faktisk roet seg litt de siste dagene, skriver hun i en e-post.

– Visste jeg hadde lyst til å ha på meg dress

Når delfinalen sparkes i gang, så er hun kledd i en dress med en historie. Det er nemlig Christian Borchs omsydde, stripete dress.

– Jeg visste jeg hadde lyst til å ha på meg en dress, og kikket rundt på nettet for å bli inspirert, forklarer hun.

Dressen Kristin Husøy konkurrerer i er litt omsydd for anledningen. Foto: NRK

Rihanna er en av hennes store inspirasjonskilder og hun fant bilder av henne i dress som Husøy syns var kule. Så startet kostymedesigner Kristine Barlow jakten på en som kunne likne, og fant en blant herredressene på kostymelageret til NRK.

– Den hadde akkurat det jeg så for meg i både farge og stoff. Også var mye av passformen riktig, fortsette hun.

– Og nå føler jeg meg rett og slett veldig kul. Man gjør jo det i dress, legger hun til.

Christian Borch husker dressen godt, og beskriver den som så spesiell at journalister gjerne nevnte den når de skrev om ham.

– Rart og se den igjen og morsomt at den har fått nytt liv, mener han.

Christian Borch syns det er morsomt at dressen har fått nytt liv. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Husøy har hørt Borchs stemme flere ganger i podkasten til P3-programmet «Lørdagsrådet».

– Så det var veldig artig da jeg skjønte at han hadde brukt den (dressen journ.anm.) i Dagsrevyen, skriver hun.

Koblet ut med kinotur

Selv om Husøy la flere planer for showet allerede før jul, var det først på fredag hun så hvordan alt kom sammen.

– Det var utrolig gøy! Det har vært mye som har skjedd denne uken så jeg har prøvd å koble ut litt de siste dagene med en tur på kino blant annet, utdyper hun.

Hun forklarer at prøvene har gått bra, og at det får henne til å slappe av.

– Og glede meg masse, legger hun til.

Det kjedeligste som kan skje lørdag kveld for Husøy er om hun ikke får til å prestere slik hun ønsker.

– Og derfor ikke klarer å nyte opplevelsen, avslutter hun.

Vil videre til Trondheim

Alle som skal i ilden lørdag har brukt forberedelsestiden på å øve på fremføring. Sie Gubba feirer 25 års jubileum i 2020, men mener det krever noe ekstra når de skal prestere på direktesendt TV.

De beskriver konkurransen som knallhard, men håper at TV-seerne likevel vil stemme på dem. For det verste som kan skje for dem er:

– At folk ikke stemmer på oss. Vi vil jo til Trondheim Spektrum, avslutter de.

Sie Gubba feirer 25-årsjubileum med blant annet Melodi Grand Prix-deltagelse. Foto: NRK

Alexandru Gros Grindvoll (19) deltar i Melodi Grand Prix som soloartist for første gang. Han har forventninger om å holde et fantastisk show.

– Og forhåpentligvis vinne, skriver han i en e-post.

Alexandru Gros Grindvoll er tilbake i Melodi Grand Prix, men denne gang som soloartist. Foto: NRK

Han har forberedt seg til delfinalen med å øve masse på både vokal og dans, og det verste som kan skje for ham er at han glemmer enten tekst eller «dansemoves».

– Men jeg har øvd så mye nå at det ligger i blodet, mener han.

Rein Alexander vant delfinalen: – Det er helt rått

– Det er så stort å være med på dette

Thomas Løseth (32) har store forventninger til kvelden.

– Fordi det er så stort å være med på dette, skriver han i en e-post.

Thomas Løseth har foreløpig nervene under kontroll før Melodi Grand Prix delfinalen. Foto: NRK

Nervene har han foreløpig under kontroll, men kjente på dem tidligere i uken. For ham ville det verste som kunne skje være at stemmen ikke skulle være på lag.

– Men det tror jeg skal gå bra, avslutter han med et smil.