Kristin Gjelsvik sitt oppgjør med Sophie Elise ble årets youtube-video

Gullsnutten, som i år ble arrangert i Jernbaneparken på Gjøvik, er en årlig prisutdeling som hyller norske youtubere.

Arrangementet ble i år gjennomført for femte gang og prisen arrangeres av NRK P3 og YouTube-nettverket Nordic Screens.

Torsdag kveld ble 32 nominerte til ti vinnere.

Video skapte debatt

En av prisene gikk til blogger Kristin Gjelsvik for videoen som hun la ut 14. mars i år. Videoen «Nå er det nok, Sophie Elise!» skapte en stor debatt i blogg-Norge.

I videoen går Kristin Gjelsvik ut mot en av Norges største bloggere, Sophie Elise, fordi hun mener hun er med på å fremme kroppskomplekser og normalisere kosmetiske inngrep.

Sophie Elise Isachsen hadde blogget om sine komplekser for et høyt hårfeste, og beskrev hvordan hun fikk tatovert på seg hårstrå.

Isachsen tok senere selvkritikk for innlegget og uttalte følgende i NRK-programmet «Debatten»:

– Jeg er helt enig i at det innlegget kunne jeg spart meg for. Det var ikke gjennomtenkt. Der legger jeg meg helt flat. Jeg tenkte ikke at det kom til å påvirke noen på den måten, men der legger jeg meg helt flat.

Sophie Elise Isachsen og Kristin Gjelsvik i debatt etter bloggbråket Du trenger javascript for å se video. Sophie Elise Isachsen og Kristin Gjelsvik i debatt etter bloggbråket

Kristin Gjelsvik var ikke tilstede under kveldens «Gullsnutten»-utdeling, men uttalte følgende via video:

– Tusen takk for pris. Dette var over all forventing. Det er helt rått å kunne bruke youtube som en kanal til å starte viktige samfunnsdebatter.

Se hele «Debatten» her:

Er Sophie Elise Isachsen Norges farligste forbilde slik Kristin Gjelsvik påstår? Er det virkelig sant at en bloggers komplekser smitter over på unge? Du trenger javascript for å se video. Er Sophie Elise Isachsen Norges farligste forbilde slik Kristin Gjelsvik påstår? Er det virkelig sant at en bloggers komplekser smitter over på unge?

Prestisjetung pris

I tillegg ble den aller gjeveste prisen, «Årets youtuber», delt ut i kveld.

«Årets youtuber» er den eneste prisen i Gullsnutten hvor publikum ikke har vært med på å påvirke resultatet. Av tidligere vinnere nevnes blant andre Prebz&Dennis (2015) og Piateed (2018).

I år gikk prisen til youtuberen «Agnetesh».

22 år gamle Agnete Husebye startet YouTube-kanalen sin i mai 2015, og har totalt over 19 millioner avspillinger på videoene sine. Det siste halvannet året har hun gått fra 40.000 til 113.000 følgere.

Dette er den mest sette videoen hun har laget:

Folk som følger henne kan se alt fra humorsketsjer og musikkvideoer til utfordringer og tester. Agnete deler også mer personlige innlegg hvor hun lar følgerne bli kjent med henne som person.

– Årets finalister imponerer oss med sin kreativitet, kompetanse og ustoppelige skapervilje. De lager noe stort av ingenting, og er inspirerende for både juryen og unge over hele Norge, sier Janne Monsen Tveit, fagjurymedlem og redaktør i 730.no i en pressemelding.

Dette var alle vinnerne i Gullsnutten 2019:

Årets youtuber: Agnetesh

Årets morsomste: Murdrocks

Årets gamer: Randulle

Årets livsstil: Mina Jacobsen

Årets video: Nå er det nok, Sophie Elise! – Kristin Gjelsvik

Årets serie: «Lørdagskos» – Murdrocks

Årets musikkvideo: Generation 2.0 – Joakim Kleven

Årets stjerneskudd: Mina Jacobsen

Årets forbilde: Hanna-Martine

Årets inspirasjon: Herman Dahl