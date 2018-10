Krisetall for «Skavlan»: – Skal mye til for å ta det av skjermen

Bare 288.000 seere så «Skavlan» sist fredag, ifølge pressetalsmann i TV 2 Jan Petter Dahl til NTB.

Det var en nedgang på 97.000 fra uka før, og 152.000 siden premieren.

TV-direktør i mediebyrået Group M, Glenn Engebretsen lar seg ikke imponere over «Skavlans» seertall.

– Jeg tipper at estimatene på Skavlan lå ganske mye over seertallene, sier han.

Alle tv-programmer har sitt eget budsjett, og det blir produsert reklame rundt hvert program.

– Jeg tror ikke nødvendigvis det går i pluss akkurat nå for Skavlan, sier TV-direktøren.

Engebretsen opplyser at bruttoverdien på reklamen TV 2 viser mellom klokken 21.15 og 22.15 ligger på rundt 3,8 millioner kroner.

Produksjonen legges ikke bare til Skavlan, men også til «Været» som sendes før og «Senkveld »som blir sendt etter.

– Hvor dårlig skal det gå før man tar et program av skjermen?

– Jeg tror det skal veldig mye til før man tar av «Skavlan». Jeg tror også at programmet har nådd bunnen nå. Det er en skummel påstand, men jeg tør å si det, sier Engebretsen.

Høye forventninger

Også TV-direktør Ruben Lisøy i Red Media Consulting, sier at tallet denne fredagen var for lave, og at både annonsørene og TV 2 nok forventer mer.

– I det øyeblikket kostnadene er høye og seertallene ikke leverer, så er det en vanskelig prislapp å forsvare. Jeg syns ikke det var noen krise i de første to programmene. Men om det tåler en videre nedgang, er ikke så lett å si, sier Lisøy.

Kanaldirektør i TV 2 Trygve Rønningen, sier til NRK at det er flere som har antatt mange ting om TV 2s og Skavlans seertallestimater, men at det er noe han ikke vil kommentere.

– Jeg har forstått at forventningene der ute har vært veldig høye, og da forstår vi at det blir krigstyper med krigsretorikk. Men vi har jo et noe mer nyansert bilde og tallbakgrunn for hvordan vi vurderer, sier Rønningen.

Til dem som spekulerer i om talkshowet kan bli tatt av lufta, svarer Rønningen at programmet bare har vært på lufta i tre uker til nå, og at man må ha litt mer tålmodighet enn som så.

– På NRK brukte Skavlan 20 år på å bygge seg opp. På TV 2 har han bare vært i tre uker, sier han.

De siste tre ukene har kanalen jobbet med å teste litt forskjellige ting, forklarer han. TV 2 har blant annet publisert mange intervjuer på Sumo og på TV2.no, og de vil fortsette med eksperimenteringen.

– Det er litt sånn strømme-TV er akkurat nå. Det er noe hele TV-verden jobber med, sier Rønningen.

Snittalder teller

Det er imidlertid ikke bare tall, men også hvilke seere som er bak tallene, som er viktig for TV-annonsørene.

Høsten 2017 hadde premiereprogrammet av «Skavlan» 660.000 seere. Da programmet hadde premiere på TV 2 hadde det mistet 200.000 av dem.

Mange av disse var, ifølge Lisøy i Red Media, i aldersgruppen 60 til 79 år.

– Den aldersgruppen er ikke kommersielle aktører så villige til å betale for, forklarer han.

Lisøy sier det er veldig få bransjer som sikter seg inn på seere eldre enn 60 år. Disse når man godt nok uansett, de konsumerer masse overalt og man treffer dem.

Han mener profilen Skavlan hadde på NRK, som ga skyhøy indeks i aldersgruppene 60-69 og 70-79, ikke var kommersielt attraktiv.

«Senkveld» pynter på resultatet

Kanalene har egne analyseavdelinger som estimerer hvor mange seere ulike program kommer til å få.

«Senkveld med Helene og Stian» leverer jevne seertall. 513.000 seere så fredagens sending. Det er en knapp nedgang på om lag 5.000.

Basert på dette lager de kommersielle kanalen et estimert «varelager», som de selger reklame ut ifra.

Derfor kan betydelig lavere seertall en forventet, få konsekvenser for kanalen.

– Det er varelageret til TV 2 dette går utover, sier Group M-direktør Engebretsen.

Han påpeker at programmet «Senkveld med Helene og Stian», som går etter Skavlan på fredagskvelden på TV 2, sist fredag hadde 513.000 seere.

Det kan bidra til å pynte på det totale resultatet.

– Senkveld har antakeligvis levert bedre enn estimert, sier han.