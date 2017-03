Kripos vil ha bort russeknute

Dei siste åra har russelåtar med kontroversielle tekstar fått mykje merksemd. Berre i år har russen i Bergen, Askim og Tromsø fått omtale i media på grunn av songar med tekstar som blir oppfatta som oppmoding til seksuelle overgrep, valdtekt og drapstrugsmål.

Droppar regel

Fleire stader har russen ein eigen knuteregel som gir knute i russelua dersom dei får medieomtale. Men ikkje all pr er god pr. Difor har Oslo-russen droppa denne knuteregelen i år.

– Når ein buss får laga ein låt med ein kontroversiell tekst, får dei merksemd for det. Vi såg at mange gjekk ut i media berre for å seie noko. Ofte sette dette russen i eit dårleg lys. Difor fjerna vi knuten, seier president i hovudstyret til russen i Oslo og Akershus, Anneli Rystad Aune.

Ho håper dei med dette skal unngå grove og kontroversielle utsegner i media.

Håper fleire følger etter

Leiaren for valdtektsseksjonen i Kripos, Ann Kristin Grosberghaugen, er kritisk til fleire av russeknutane. I samband med 8. mars åtvara ho mot knutereglane på Instagram:

Ho meiner reglane gjer at mange russ går lengre enn dei i utgangspunktet hadde tenkt. Og i enkelte tilfelle endar det med at dei bryt lova.

– Det at russen har knutereglar som oppmodar til å få mediemerksemd, gjer at mange strekker seg langt for å få knuten. Enkelte går kanskje så langt at dei gjer noko som er ulovleg for å få den merksemda dei ønsker.

Grosberghaugen er glad for russen i Oslo no har kutta regelen om medieomtale:

– Vi synest nokre av låtane og knutane går for langt i å legitimere seksuelt aggressiv åtferd. Så det at russen i Oslo no tek grep, ser vi på som veldig positivt. No håper vi russen i resten av landet skal gjere det same.