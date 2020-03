Krevende koronatider preger også datinglivet

21-åringen avslører at hun fortsatt jakter drømmemannen på Tinder, selv i disse koronatider.

– Jeg har faktisk avtalt en date, men det blir ute. Vi skal trene og prøve å holde avstand.

Hun sier at de fleste hun kjenner fortsatt sveiper på Tinder, men legger til at det ikke blir like mange møter.

– Det er kjipt at det er så vanskelig å møtes.

Mange NRK snakker med sier de bruker datingapper som tidsfordriv.

Erik Albero Maraug er en av dem.

– Det blir mye teksting. Hvis man er ganske sporty, så kan man kanskje ta en kaffe eller en gåtur, men man må jo alltid ha den enmeters avstanden, så det blir ikke noe nærkontakt for å si det sånn.

Erik Albero Maraug har vært på én date siden smitteutbruddet. Du trenger javascript for å se video. Erik Albero Maraug har vært på én date siden smitteutbruddet.

Må bli tilpasningsdyktige

Psykolog Catrin Sagen tror det blir mange møter hvor man går litt merkelig langt fra hverandre, men tror også koronatiden vil digitalisere datinglivet.

– Jeg tenker mye på det at vi mennesker er veldig tilpasningsdyktige. Vi blir kreative når vi må.

De strenge restriksjoner som hindrer også folk i å dra på date, kan føre med seg noe godt, mener eksperten.

Siden det er vanskelig å holde seg til en meters regelen og mange er redde for å bryte karantenereglene, tror hun flere og flere vil møtes over videosamtaler.

– Jeg tror videodating vil få en annen status enn det har i dag. Akkurat nå er det veldig rart å drive med det, men jeg tror mange vil oppdage at det oppleves som mer effektivt enn vi tidligere trodde.

Sagen legger til at det er litt for lett å bli forelsket over tekstmeldinger og mail, og derfor ikke tilstrekkelig dersom man skal finne seg en kjæreste.

– Det er en helt annen kvalitet å gjøre ting med bilde enn å skrive eller ringe med stemme.

Kanskje vil man se at dette fester seg som en trend.

Lettere å komme i prat med folk på Tinder

Selv om det går rolig for mange på datingfronten. Sier flere at det i disse dager er lettere å komme i prat med folk.

– Samtalene på Tinder blir som på jobb. Det går i koronaprat, sier Frøydis.

Men appen brukes foreløpig ganske likt som før.

– Det er den samme «Hei», «Hva skjer», «Hvordan går det i disse karantenedagene? » Også fades det ut som vanlig. Ikke noe nytt der.

– Tinder er det gamle Tinder.