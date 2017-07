Kraftig økning i kinesiske turister

På ett år har antall kinesiske turister økt med ca. 78%, viser tall for hotellovernattinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vi ser en stor vekst fra det kinesiske markedet, sier Line Endresen Normann, direktør i Reise Norge og kultur i næringsorganisasjonen Virke.

– Hvorfor øker antallet kinesiske turister?

– For det første så er den kinesiske middelklassen økende, så flere og flere får råd til å reise. En svekket krone har også bidratt til veksten, da det har blitt rimeligere å feriere her. Dermed velger flere å teste ut Norge som ​reisemål, sier Normann.

VIGELANDSPARKEN: Her står turistbussene på rekke og rad utenfor Frognerparken. Foto: Atosa Borghan / NRK

Forholdet normaliseres

Helt siden Nobelkomiteen tildelte den fengslede, kinesiske dissidenten Liu Xiabo fredsprisen for 2010, har forholdet mellom Norge og Kina vært anstrengt.



Tildelingen vakte svært krasse reaksjoner i Kina, som kalte prisen «uanstendig». Men etter en rekke forhandlinger kunne UD og Kina i slutten av 2016 opplyse om at forholdet normaliseres og at forhandlingene om en frihandelsavtale blir gjenopptatt.

Normaliseringen blant landene har bidratt til økt turisme, og gjort at innovasjon Norge kan markedsføre Norge i Kina igjen.

– Vi vil nok se effekt av normaliseringen, når det kommer til turisme, sier Normann.

FERIEBILDER: Damene knipset bilder av hverandre, og lot NRK få fotografere dem. Foto: Atosa Borghan / NRK

Hun påpeker også at tilgjengeligheten er større enn før. Med flere og nye direkteruter fra Asia, kan flere turister enklere komme seg til Norge.

– Også må jeg jo understreke at vi jo har et fantastisk reisemål med storslått og variert natur, kulturarv, attraksjoner og levende kulturliv.

Handler luksusvarer

Kineserne er kjent for å handle luksusvarer i Norge, og i fjor skaffet flere luksusbutikker seg egne kinesisk-talende ansatte.

En svak norsk krone og momsfritak på luksusvarer gjør at Norge er blitt et gunstig land for mange å handle i. Urmaker Bjerke har de siste årene merket et kraftig oppsving av kjøpesterke kinesere

– Vi har en meget hyggelig utvikling på salg til Kinesere. Det var en god vekst i 2016, og i år ligger vi på samme nivå, sier Halvor Bjerke, dagligleder ved Urmaker Bjerke.

FERIEBILDER: Turister som knipser bilder av hverandre. Foto: Atosa Borghan / NRK

Normann forteller at kinesiske turisters døgnforbruk er relativt høyere enn andre turister.

– Døgnforbruket hos en kinesisk turist er estimert til kr 3275, mens det gjennomsnittlige døgnforbruket for norske ferieturister er kr 1665 og for utenlandske feriegjester på kr 2240.



Hun sier det oppleves trygt for turister å handle i Norge, da man vet at man kjøper en «ekte» vare, og ikke kopi.

– I tillegg er prisen faktisk rimeligere her på en rekke luksusvarer og merkevarer, sier hun.