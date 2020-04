Kraftig økning i «pornosvindel»

Hvis du mottar en e-post hvor det står at avsenderen har opptak av webkameraet ditt når du har sett på porno, så er du utsatt for det som kalles «pornosvindel».

I e-posten kreves det at du må betale penger for at filmer eller bilder av deg ikke skal bli spredd på internett.

– Avsenderen legger gjerne ved et brukernavn og et passord som du har brukt tidligere, og som de har fått tak i på internett, for å prøve å bevise at de har tatt over kontrollen over datamaskinen din, sier Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS.

Økning kan skyldes koronatiltak

Tessem og hans kollegaer mottar vanligvis et par henvendelser i uka fra folk som er utsatt for denne typen svindel.

Hans Marius Tessem er seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS, som også driver tjenesten Slettmeg.no. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

De siste ukene har de mottatt et hundretalls henvendelser.

Tessem mener det kan skyldes at flere sitter hjemme - og flere ser på porno. I flere land har pornotrafikken skutt i været de siste ukene.

– Svindlere gjør ofte svindelen mest mulig relevant og utnytter situasjonen folk er i, forklarer Tessem.

Kripos bekrefter økning

Kripos har også den siste tiden sett at «pornosvindel» på e-post øker i omfang, forteller seksjonsleder ved NC3 i Kripos, Jostein Strømnes.

Jostein Strømnese seksjonsleder ved NC3 i Kripos, det nasjonale senteret for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom. Foto: KRIPOS

– Vi får rapportert fra Politiets nettpatruljer at de merker en økning i denne type svindel, sier Strømnes, som ikke kan si noe om hvor stor økningen er.

Strømnes ønsker ikke å trekke slutningen mellom koronatiltak og økt omfang.

– På grunnlag av det vi vet kan vi hverken bekrefte eller avkrefte dette, sier Strømnes.

Dette bør du gjøre hvis det skjer deg

Tessen i NorSIS understreker at slike e-poster sendes vilkårlig ut og at det ikke har noen sammenheng med at du faktisk har sett på porno. Svindlerne har heller ikke opptak av deg foran webkamera. Det er bare noe de skriver for å få penger.

Her er hans beste råd hvis du mottar en slik e-post:

– Det beste rådet er å slette e-posten. Du må ikke gå i dialog med dem, altså ikke svar på e-posten. Det er det svindlerne ønsker, sier seniorrådgiveren.

Tessem forteller at det er noen som til slutt velger å betale svindlerne. Da kan det bli utfordrende å få pengene tilbake.

– Det å få tilbake pengene er dessverre veldig vanskelig.