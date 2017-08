Kostholdstips i prinsesse-bok for barn skaper reaksjoner

I Disneys bok «Prinsessehemmeligheter» står det at «et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse». På samme side kan barn fylle ut hva de har spist og drukket den dagen. Det har skapt stort engasjement på sosiale medier.

– Da sier du til barna at de må passe på hva de spiser, ellers kommer de ikke til å se ut som Disney-prinsesser. Det er hårreisende, sier pedagog og samfunnsdebattant Linn Winsnes Rosenborg til NRK.

Linn Winsnes Rosenborg er svært kritisk til boken «Prinsessehemmeligheter». Foto: Helle Navratil

Hun har skrevet et blogginnlegg der hun går hardt ut mot boken og mener den er med på å skape urealistiske skjønnhetsbilder og idealer, i tillegg til kroppspress hos barn i svært lav alder.

Boken er utgitt på Spektrum Forlag i 2015, og forlaget selv sier at målgruppen for er barn i alderen seks til ni år.

– Storm i vannglass

Forlagssjef Cyrus Brantenberg sier til NRK at det har kommet mange reaksjoner på sosiale medier om setningen om kosthold.

«Prinsessehemmeligheter» er en aktivitetsbok på 92 sider der man skal svare på spørsmål som Hva har jeg gjort i dag, Min yndlingsfarge og så videre.

Brantenberg kaller reaksjonene på det som står på én av sidene i boken for en «storm i vannglass».

– Alle hiver seg rundt og følger dette sporet. Det er en spissformulering på én side i denne boka. Det er blåst opp i sosiale medier. Jeg tror ikke de som reagerer har lest boka. Det er en hyggelig aktivitetsbok, der målgruppa er fra seks til ni år, ikke tre til seks, slik det har stått på internett, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet

Det er denne siden som får så mange til å reagere på sosiale medier. Foto: Spektrum Forlag

– Burde fått alarmklokkene til å ringe

En annen som har reagert på bokens innhold er advokat og Ap-politiker Ragni Løkholm Ramberg fra Tromsø.

– Det har vært mange saker de siste årene om hvordan leketøy og bøker er så ekstremt kjønnet og skaper kunstige kjønnsbåser, men jeg har aldri sett noe som er uttalt så til de grader eksplisitt som dette, sier hun til NRK.

Ragni Løkholm Ramberg mener formuleringen i boken burde fått alarmklokkene til å ringe hos dem som oversatte. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Jeg lurer på hva de i Norge som har oversatt dette tenker på. Dette burde fått alarmklokkene til å ringe.

Innrømmer at setningen burde vært unngått

Brantenberg innrømmer at setningen om kosthold med fordel kunne vært unngått.

– Men slik jeg ser det er det i samme gata som å si at man skal spise spinat, og bli sterk som Skipper'n. Poenget er ikke å oppmuntre guttene til å idealisere store, muskuløse kropper, men å få dem til å spise en grønnsak som smaker vondt, men som vi mener er veldig bra for helsa, sier han.

Det er Disney og deres lisensinnehaver Parragon Books Ltd. som har produsert boka. Når det gjelder Disney har ikke Spektrum Forlag noe med innholdet å gjøre, men Brantenberg sier han ikke ønsker å fjerne seg fra ansvaret.

Forlagssjefen forteller at de vil fjerne formuleringen i boken på bakgrunn av reaksjonene som har kommet.

– Det er beklagelig at noen føler dette støtende. Det synes jeg. Samtidig synes jeg det er beklagelig at det har blitt så mye oppstyr. Hvis det kommer et nytt opplag av denne boka, så vil det komme en annen formulering, sier han.

– Ansvarsfraskrivelse

Linn Winsnes Rosenborg er derimot ikke imponert over forklaringene til forlaget, og mener de driver med ansvarsfraskrivelse når det kaller reaksjonene «storm i vannglass».

– Det er et tydelig bevis på at de på ingen måte er problemstillingen bevisst. Kroppsfokuset blir større og yngre barn blir rammet. Jeg vil karakterisere det som en alvorlig ansvarsfraskrivelse overfor egen målgruppe, sier hun.