I morgen! Onsdag 18. mars klokka 19, da braker det løs her inne! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Jeg har nemlig fått med meg 20 andre, fantastiske, rause, inspirerende forfatterkollegaer til å lese høyt for deg. Det blir rett og slett et digitalt lesemaraton! (Og vet du: Det er så mange andre som har sagt at de har lyst til å være med, at vi kommer til å kjøre flere runder. Du kan se på det som en digital litteraturfestival!) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ De som skal lese i morgen er: Kristina Leganger Iversen (@pulpmonk) Kristin Storrusten (@storrusten) Lina-Marie Ulvestad Halås (@lykwoahh) Hilde Østby (@hildeostby) Neda Alaei (@nedaalaeisen) Anders Totland (@totlanders) Ingrid Z Aanestad (@ingridzaanestad) Kjersti Bjørkmo (@kjersti_bjorkmo) Martin Svedman (@svedmanmartin) Mari Andreassen (@andreassen.mari) Ylva Østby (@ylvaostby) Caroline Kaspara Polonen (@carolinekaspara) Janne Stigen Drangsholt (@jannestigendrangsholt) Karen Havelin (@karenhavelin) Monika Steinholm (@monika_steinholm) Elin Hansson (@elinhansson85) Caroline Ugelstad Elnæs (@jordmormatja) Ellisiv Lindkvist (@ellisivlindkvist) Elin Dahling (@elindahling) Ane Barmen (@anebarmen) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Det blir altså både poesi, prosa, barne-, ungdoms- og voksenlitteratur. Vi håper du kommer til å få en fin kveld sammen med oss, og finne masse ny leseinspirasjon! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #digitallitteraturfestival