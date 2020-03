I den nye korona-hverdagen hvor man ikke kan møtes i større grupper, tyr folk i alle yrkesgrupper nå til alternative løsninger. De fleste er digitale.

Teknologiekspert og partner i Otte, Torgeir Waterhouse, synes det er spennende å se hvordan fagfolk i alle bransjer nå finner løsninger for å handtere situasjonen.

– Mye har gått fra nærmest ingen digital aktivitet til full fart på en del områder over natta. Fordi vi er i en situasjon hvor vi ikke har noe valg, sier Waterhouse.

– Vi gjør nye erfaringer på teknologifronten som vi vanligvis hadde brukt 10–15 år på, eller som vi kanskje aldri hadde testa hadde det ikkje vært for at vi nå er tvinga til det, seier teknologiekspert Waterhouse. Foto: Pressefoto / IKT Norge

Og han legger til:

– Vi gjør nye erfaringer på teknologifronten som vi vanligvis hadde brukt 10-15 år på, eller som vi kanskje aldri hadde testet, hadde det ikke vært for at vi nå er tvunget til det.

Digitale yogatimer og legekontorer

Treningssentrene er stengte, men flere trenere tilbyr både styrke- og yogatimar på nett. Musikere spiller konserter på sosiale medier.

Helseminister Bent Høie sa på en pressekonferanse at mellom 4000 og 4500 av Norges 4800 fastleger hadde mulighet til å bruke videokonsultasjoner.

Teknologijouranlist i NRKbeta, Eirik Solheim, sier at denne teknologiske prosessen var i gang før korona-viruset kom, men i et helt annet tempo.

– Det vi ser er at vi får en enorm fart på dette her. Vi har sjelden sett så mye bruk av alle mulige nettjenester. Det er en digitalisering som har pågått lenge, men som nå får et voldsomt løft.

Hjemmekontor for KORK

Litteraturhuset i Oslo opplever nå stor interesse for sine digitale tilbud. Daglig leder Susanne Kaluza trekker fram eventyrstundene for barn de strømmet sist tirsdag, som 120.000 har sett til nå.

– Det er ganske rått, sier Kaluza.

Kringkastingsorkestret har, som mange andre i dette landet, hjemmekontor om dagen. Slik gikk det da de skulle øve:

Musikerne i Kringkastingsorkestret lar seg ikkje stoppe av korona-tiltaka. Du trenger javascript for å se video. Musikerne i Kringkastingsorkestret lar seg ikkje stoppe av korona-tiltaka.

– Investor: Vi må bruke teknologien

Investor og styreleder for småbedrifter innen teknologi, Thorleif Thoreifsson, skulle nylig på en tredagers konferanse med mange møter i Barcelona. Da den ble avlyst kastet han seg rundt og fikk arrangert den digitalt.

Han mener at man allerede nå kan se konturene av en annen måte å jobbe på i fremtiden, nasjonalt og internasjonalt, etter corona-pandemien.

– Det er helt åpenbart at vi kan jobbe virtuelt, via video og på nettet, i mye større omfang. Når vi gjør det på rett måte, så tror jeg vi kan redusere reiseaktiviteten med fly, og påvirke karbonavtrykket vårt.

Og han sier det er viktig å ikke begrense kontakten med andre, selv om den nå tar ny form.

– Det er viktig nå at vi ikke murer oss inne bak våre egne grenser og slutter å kommunisere over landegrensene. Vi må bruke teknologien og holde kontakt med forretningspartnere, venner og bekjente over hele verden.

