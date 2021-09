KORK feirer 75: Dette er de største øyeblikkene

Black metal-konserter, MGP-opptredener, Martin Luther King jr. blant publikum og John Williams' «Star Wars»-noter dirigert av en uerfaren kjendis. Det er få orkester som har såpass ulike høydepunkter på CVen som det Kringkastingsorkestret har.

– De er et fantastisk ensemble, enormt viktig for norsk musikkliv helt generelt, men i særdeleshet for det klassiske musikkfeltet. Og de når ut over hele landet, bredere enn alle andre orkestre, sier Ingrid Røynesdal, sjef for Oslo-Filharmonien.

I forbindelse med at KORK feirer 75 år, inviterer jublianten publikum og kjente artister til en spesiell musikalsk opplevelse søndag kveld.

NRKs orkester deler scene med blant andre fiolinstjerna Vilde Frang, stjernekampvinner Knut Marius Djupvik, Bjørn Eidsvåg og Dagny.

KORK 1946-2021 Ekspandér faktaboks Det var tilbake i 1946 at NRK så et behov for et underholdningsorkester og musikalske innslag på TV og radio. 24 musikere ble samlet fra radioensemble og fra Bristolorkester, som ble starten på eventyret for det orkesteret vi kjenner i dag. Øivind Bergh ble både den første, men også den lengstværende dirigenten i Kringkastingsorkestret med 30 år i sjefsstolen. Med egne konserter og programmer i Store studio til lørdagsunderholdning som Melodi Grand Prix, økte orkesterets popularitet under Berghs ledese. Det ble grunnlaget for den populariteten KORK fortsatt har i dag. I nyere tid har KORK vært med i TV-programmer som «Stjernekamp», «Maestro» til «Da KORK kom til bygda». De samarbeider og avholder fortsatt årlige konserter med kjente artister. Og bidrar også i plateinnspillinger og til filmmusikk.

Her er et lite utvalg av noen uforglemmelige øyeblikk med Kringkastingsorkestret:

KORK spiller for Martin Luther King jr.

I desember 1964 dro den kjente baptistpresten Martin Luther King jr. til Oslo for å motta Nobels fredspris. Utdelingen skjedde i Universitetets aula, med både Kong Olav og kronprins Harald til stede.

Musikken stod Kringkastingsorkestret for, dirigert av deres første dirigent Øivind Bergh.

Martin Luther King jr. mottar Nobels fredspris for 1964 i Oslo. Musikk av Kringkastingsorkestret.

Musikalsk magi med en popdronning

Mange kjente artister – som Kaizers Orchestra, deLillos, Vamp, Anne Grete Preus og Kurt Nilsen – har spilt med KORK. I fjor fikk også Dagny spille sine hitlåter i en symfonisk innpakning.

– Konserten med KORK i Store studio er et av de fineste minnene jeg har fra i fjor. Det var et spennende prosjekt og en konsert jeg er veldig stolt av. Jeg er overbevist om at det gjorde meg til et lykkeligere menneske, sier Dagny til NRK.

Søndag står hun på scenen sammen med KORK igjen med hit-låten «Somebody».

– Det er stort å få være med og ta del i feiringen. Alt blir storslått når du spiller sammen med et symfoniorkester, og som musiker kan man bare nyte å få lov til å ta del i det.

Dagny skaper magi med KORK i Store studio i 2020.

Viral korona-hit

Pandemien snudde opp ned på hverdagen til de aller fleste av oss i fjor. Musikerne i KORK prøvde å gjøre det beste ut av situasjonen med en beskrivende tolkning av «All by myself» av Eric Carmen.

Videoen er også delt på sosiale medier og sett over tre millioner ganger.

Hjemmekontor kan være ensomt, også for KORK.

Patrik dirigerer KORK

I forbindelse med markeringen av verdensdagen for Downs syndrom, fikk Patrik og medmusikantene hans i Torshovkorpset bli med i KORK. Patrik fikk være dirigent til lyden av Mozart.

Den blideste dirigenten i Kringkastingsorkestret historie, ifølge dem selv.

Patrik fra Torshovkorpset dirigerer Ouverture til Tryllefløyten av Mozart. Oslo Konserthus 4. mars 2017

På scenen med Dimmu Borgir

En av de mer omtalte og spesielle konsertene Kringkastingsorkestret har vært med på, var i 2011 da black metal-bandet Dimmu Borgir og KORK delte scene i Oslo Spektrum. Kringkastingsorkestret bidro også på bandets niende studioalbum «Abrahadabra».

De har også samarbeidet med Satyricon.

Nesten 100 personer var på scenen under den symfoniske black metal-konserten i 2011.

Oppfyller Star Wars-drømmen

Å være dirigent skulle vise seg å ikke være noen enkel oppgave for de uerfarne. Åtte kjendiser fikk bryne seg på direksjon og det å lede Kringkastingsorkestret i underholdningsprogrammet «Maestro».

Den største gaven av dem alle var da skuespiller Vidar Magnussen fikk «Star Wars»-musikken i fanget.

Maestro-deltaker Vidar Magnussen fikk dirigere favorittmusikken sammen med KORK.

KORK spiller David Bowie

En av Norges fremste samtidskomponister og David Bowie-fan Jon Øivind Ness arrangerte flere av artistens mest kjente låter for stort orkester i 2020. Er du en stor Bowie-fan? Hør musikken innpakket i KORK-drakten.

Thomas Rimul dirigerer Kringkastingsorkestret. Bård Bratlie og Peter Estdahl er vokalister.

KORK møter David Bowies musikk.

MGP med Wenche i 1966

To år etter hun deltok i MGP for første gang med «La meg være ung», sto Wenche Myhre igjen på Melodi Grand Prix-scenen med låten «Vims». Fem finalesanger ble fremført to ganger av to ulike vokalister – og med lite og stort orkester.

Åse Kleveland gikk til topps dette året med «Intet er nytt under solen». Se både Myhre og Kleveland sammen med Kringkastingsorkestret her:

Norsk finale i Melodi Grand Prix 1966.

