Kongressrepresentanten George Santos er pågrepet i USA

Den republikanske kongressrepresentanten er tiltalt for å svindlet politiske støttespillere.

Han skal angivelig ha brukt kampanjemidler for å kjøpe klær til seg selv, skriver det amerikanske justisdepartementet.

Han er også tiltalt for å ha slettet personlig gjeld gjennom kampanjemidler.

Kongressrepresentanten er tiltalt for flere forhold. Her er han avbildet tidligere i år. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Dette er tiltalen::

Syv tilfeller av svindel

Tre tilfeller av hvitvasking av penger

Ett tilfelle av tyveri av offentlige midler

To tilfeller av falske uttalelser til Representantenes hus.

Han sitter nå i varetekt i Long Island og skal møte i retten senere i dag.

Justisdepartementet mener at Santos også har gitt falske forklaringer til Representantenes hus.

Justisdepartementet hevder at Santos opprettet et selskap og fikk støttespillere til å bidra med penger, under falskt påskudd at pengene skulle gå til hans politiske kampanje.

Santos skal angivelig også ha søkt om arbeidsledighetstrygd, til tross for at han på det tidspunktet var ansatt i et investeringsfirma med en årslønn på 120 000 dollar.

Kongressrepresentanten har fortsatt i jobben, til tross for at flere har bedt ham om å gå av. Foto: AP

Santos blir anklaget for at tusenvis av dollar i stedet gikk til hans personlige utgifter, blant annet luksuriøse designerklær og kredittkortbetalinger

Tidligere i år åpnet etikkomiteen i Representantenes hus en gransking av en rekke anklager mot Santos.

Løy om bakgrunnen sin

I 2022 erkjente Santos at han under valgkampen kom med en rekke løgner om sin bakgrunn.

Seks uker etter at George Santos (34) ble valgt inn som representant for New York, kunne flere medier rapportere om at han hadde løyet om tidligere arbeidsforhold, utdanning, finanser og familiebakgrunn.

– Syndene mine her er at jeg har pyntet på CV-en, sa Santos til avisen New York Post på den gang.

Den unge kongressrepresentanten har også erkjent å ikke ha jobbet for de store finansaktørene Goldman Sachs og Citigroup i 2011 og 2012, slik han hevdet.

Demokrater ba Santos om å gå av

På den tiden jobbet representanten i et callsenter i nabolaget Queens, bekrefter han overfor radiokanalen WABC.

Tidligere kongressleder Nancy Pelosi var blant de som har bedt Santos om å gå av.

Flere partifeller har også bedt kongressrepresentanten om å gå av, men han har nektet.

Flere demonstrerer mot Santos utenfor Capitol Hill, her fra februar i år. Foto: Reuters

Santos har også bekreftet videre at han ikke har utdanning fra New York University og Baruch College, der han hevdet å ha studert finans og økonomi frem til 2010.

Universitetene kunne ikke finne noen spor etter Santos' opphold da de ble kontaktet av The New York Times.

– Jeg har ingen universitetsgrader. Jeg er flau og lei meg for å ha pyntet på CV-en. Vi gjør dumme ting i livet, kommenterer Santos i intervjuet med The Post.