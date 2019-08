Komponist på lydjakt drept av bjørn

Ifølge canadisk politi ble Gaulthier og hans fotograf angrepet av bjørnen mens de sov. Bjørnen grep Gaulthier i nakken og dro ham ut av leiren. Han ble senere funnet død i skogen et stykke unna. Fotografen og biologen Camille Toscani ble ikke skadet.

Gauthier jobbet som huskomponist hos Orchestre de Bretagne Rennes i Frankrike, og var inspirert av naturens lyder.

1. august realiserte han drømmen om en reise gjennom Canadas villmark for å spille inn og hente inspirasjon fra villmarkas helt spesielle lyder.

I ØDEMARKA: Julien Gaulthier ble drept på jakt etter naturens lyder. Foto: facebook.com

Vennene sørger

På sosiale medier sørger Julien Gauthier over vennen. Men han hylles for å ha fulgt drømmen om å ta i bruk naturens lyder i sitt arbeid med musikk.

– Dessverre kostet det ham livet, skriver en av dem.

Orchestre de Bretagne skriver på Facebook at Gauthier i sitt arbeid var trofast mot sin nysgjerrighet, og at hans mål var å gi folk musikk som var påvirket av naturens skjønnhet.

I fjor spilte Orchestre de Bretagne hans «Southern Symphony», basert på en lignende lydjakt i Antarktis.

Sjeldent

Alle som reiser i Canadas villmark vet at det er en viss risiko for å bli angrepet av bjørn. Samtidig er angrep med dødelig følge relativt sjeldne. I fjor ble en 37 år gammel kvinne og hennes 10 måneder gamle baby drept av en grizzlybjørn i Youkon-territoriet. Kvinnen var gift med en norsk pelsjeger. I sommer slapp en terrengsyklist unna et bjørneangrep nær Vancouver takket være en kniv han hadde med seg.