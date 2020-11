– Dette er svært overraskende og det bør rettes opp. Det er jo et tankekors at store kommersielle aktører får betydelig mer kompensasjon, mens mindre kinoer og kulturhus i Distrikt-Norge skal betale tilbake innvilget støtte. Det kan vi bare ikke akseptere, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Han påpeker at det er alvorlig for økonomien til virksomhetene dersom støtten nå må tilbakebetales. Det kan sette de kommunale tilbudene i en vanskelig situasjon i den pågående krisen.

UAKSEPTABELT KRAV: Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, er overrasket over Kulturrådets krav. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

Tvilsomt grunnlag

Kravet om tilbakebetaling gjelder for totalt 20 kommunale kinoer og 21 kulturhus rundt om i landet. De har mottatt støtte på ca. 17,5 millioner kroner som kompensasjon for mai-august.

Ifølge KS har Kulturrådet gjort en ny fortolkning av lovgrunnlaget og vilkårene for at det kan betales ut støtte til kommunale kinoer og kulturhus.

KS sine advokater har sett på saken og mener det er tvilsomt at Kulturrådet har grunnlag for å kreve tilbake pengene.

– Vi setter spørsmålstegn ved det juridiske grunnlaget for denne forståelsen. Men uansett så er dette et politisk spørsmål, fordi man har vært veldig tydelig på at denne delen av Kultur-Norge skal kompenseres, og da kan man ikke komme i ettertid og si at det likevel ikke skal skje, sier Gram.

Kulturdepartementets penger

Det er Kulturrådet som håndterer kompensasjonsordningen for kulturlivet. Torsdag kom det frem at den privateide delen av kinobransjen får over 60 millioner kroner i kompensasjon.

Seksjonsleder i Kulturrådet, Guri Langmyr Iochev, sier at dette rammer kinoer og kulturhus som er organisert gjennom kommunen. De har en annen organisasjonsform enn privateide kinoer, som gjør at kommunen må stå som søker på denne type støtteordninger.

VELDIG BEKLAGELIG: Guri Langmyr Iochev i Kulturrådet sier at de må forholde seg til Kulturdepartementets avgjørelser. Foto: Ilja C. Hendel

– Det er riktig at vi har måttet omgjøre en del vedtak fra i vår. Det skyldes en klagebehandling i Kulturdepartementet der det ble klart at kommunale foretak ikke kan få midler fra disse ordningene. Det er veldig beklagelig, men dette kan selvfølgelig kinoene klage på, og da er det i så fall departementet som tar den endelige beslutningen, sier Iochev.

Hun presiserer at Kulturrådet bare forvalter pengene som Kulturdepartementet legger til rette for.

Kulturdepartementet svarer NRK at de ikke har anledning til å kommentere saken torsdag kveld.