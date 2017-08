Lewis er best kjent fra komedier på 50- og 60-tallet. Sammen med Dean Martin fikk de sitt gjennombrudd som humorduoen Martin and Lewis på 1940-tallet. Den siste filmopptredenen hadde han i filmen «Max Rose» i 2013.

Lewis er hedret med to stjerner på Hollywood Walk of Fame og ble nominert til Nobels fredspris i 1977 for sin innsamling til Muscular Dystrophy Association.