– Han var jo ung, frisk og sporty. Det er rett og slett et sjokk, og selvfølgelig utrolig trist, sier daglig leder for Stand up Norge, Elina Krantz, til NRK.

Elina Krantz er leder for Stand up Norge.

Hun har jobbet sammen med Åsleik Engmark i mange år, og husker fremdeles første gang hun så ham på scenen.

– Det er så mange ting jeg vil huske ham for. Han hadde helt utrolig mye driv og energi, og var utrolig kreativ. Han hadde så utrolig mange gode egenskaper, sier hun.

– Allsidig og omsorgsfull

Krantz beskriver Engmark som veldig bestemt, rett fram og omsorgsfull.

– Han hadde veldig mye omsorg når du trengte det, på en eller annen måte. En utrolig fin fyr, altså.

Hun trekker også fram Engmarks allsidighet.

– Vi lagde jo for eksempel en musikalsk opera fra A til Å. Jeg er fremdeles veldig stolt over det. Han hadde jo også regi på filmer og forestillinger, og rett og slett et godt blikk.

– Jeg har mistet min nærmeste kollega og venn

Artist Jon Rørmark jobbet sammen med Engmark de siste årene, blant annet med forestillingen «Aladdin og Hans Magiske Europa Flyktningturné».

– Det eneste jeg kan si er at dette er helt ufattelig. At mine tanker er hos familie og samboer. Hele tiden. At jeg har mistet min nærmeste kollega og venn, og at Norge har mistet en av sine desidert største scenekunstnere, skriver Rørmark i en tekstmelding til NRK.

Åsleik Engmark var en mann med mange talenter. Her fotografert under Norsk Presseforbunds 100-årsjubileum i 2010. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Utrolig talentfull

Rune Gokstad har kjent Engmark siden tidlig nittitall. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Komiker Rune Gokstad begynte å jobbe sammen med Engmark i programmet «Egentlig» tidlig på nittitallet.

– Åsleik var utrolig talentfull. En strålende fyr til å finne typer. Vi hadde sånne små enlinjere, og der utvikla han en fyr som han kalte for Jim, som var veldig morsom, og som ble en type som vi brukte i programmet.

– Han kunne veldig mye. En svært allsidig type. Han kunne synge, skrive og danse, viste det seg også, etter hvert.

Gokstad fikk beskjeden av en kollega mandag.

– Jeg hadde håpet at han tullet, men man tøyser jo ikke med sånne ting. Jeg ble stående med åpen munn lenge. Man forventer ikke at noe sånt skal skje med noen, man kan ikke forberede seg på det. Nå har vi alle sammen blitt litt fattigere.