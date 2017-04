Suksessforfatternes bestselger-knep

Jo Nesbø, Erica James og Nick Alexander «snakker ut» om hva de mener har vært vesentlig i sine litterære suksesser:

1. En misforståelse

En fundamental misforståelse innad i en familie (for eksempel), og noen som inngår vanskelige kompromisser, kan være en nøkkel, skal vi tro forfatteren Nick Alexander.

– Og på et eller annet tidspunkt blir den forstått, enten gjennom avsløring av hemmeligheter eller en utvikling i romanfiguren. Alle har noe slikt i sine familier eller mellommenneskelige forhold, sier Alexander til NRK.

KIOSK-KONGE: Den britiske forfatteren Nick Alexander har solgt mer enn 50.000 bøker i Norge om romanfiguren Hannah, mest gjennom Narvesen. Den første boken lå et halvt år på Narvesens Topp 15-liste. Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

2. Å forstå de uforståelige

Nick Alexander tror alle har noe i sine familier eller forhold som de ikke helt forstår, men som de ønsker å finne ut av.

– Det kan mangle én vesentlig del av historien.

Jakten på den siste forløsende puslespillbiten, som gjør at leseren forstår hele mennesket, kan være en god motor i en historie.

Det kan for eksempel handle om måten barn ser sine foreldre. Alexanders siste bok «Fotografens hemmelighet» er et forsøk på å forstå sin egen mor. Hun levde i London under andre verdenskrig og ble ikke evakuert. Alexander leste seg opp på detaljene rundt hvordan folk levde der under krigen og ble forbløffet.

– Vi vet alle at det var hardt og vanskelig, men jeg ante ikke omfanget. Jeg har fått flere e-poster fra lesere som sier at de forstår foreldrene sine bedre nå, etter å ha lest boken.

3. Sammenvevde liv

Lar du mennesker møtes i en ytre omstendighet som de ikke har kontroll over, kan du veve livene deres sammen i en helt ny historie.

I «Alt i et øyeblikk» av Erica James møter hovedpersonen Floriana en mann og en kvinne hun ellers aldri ville møtt, etter en trafikkulykke.

– De blir nyttige for henne fordi de endrer noe viktig i livet hennes. Helt konkret lærer hun å akseptere eksens nye kjæreste, sier James til NRK.

Kvinnen Floriana møter er eldre enn henne. Forfatteren forteller at hun har sans for å la unge lære av eldre, i bokform.

– Unge er ofte travle og har ikke tid til dem, men jeg tror vi alle kan lære mye av hverandre.

4. Kjærlighet i en eller annen form

DOMINERER BESTSELGERLISTEN: Forfatteren Erica James har skrevet romaner i 20 år, men er ikke blitt oversatt til norsk før nå. Da hennes andre bok ble utgitt sist uke, gikk også den rett inn på Bokhandlerforeningens bestselgerliste. Foto: Bastion forlag

Håp og kjærlighet er det vi alle ønsker oss mest, men det må også være med noe tristhet i historiene, synes Erica James.

– Det er ikke nødvendigvis bare romantiske kjærlighets-greier leserne vil ha. Det har jeg fått tilbakemeldinger på. Karakterene i bøkene skal ikke være helt lykkelige, litt tristhet må det være.

Hun liker best å skrive om hvordan personer takler livskriser og overvinner utfordringer. Det er forholdet mellom mennesker som interesserer henne mest.

Nick Alexander foretrekker også å skrive om personer som strever med å få til kjærligheten.

– Forhold mennesker imellom er det mest verdifulle vi har. Samtidig er det noe av det aller vanskeligste vi foretar oss og dessuten det aller mest kompliserte å forstå, siden vi alle misforstår hverandre så lett.

5. Bo og skriv fra vakre og rolige steder

VAKKERT: Comosjøen i Lombardia i Italia. En research-reise til for å skrive «Gardens of Delight» gjorde at forfatteren Erica James valgte å bo store deler av året her. Det fikk henne til å legge handlingen i romanen «Alt i et øyeblikk» hit. Foto: Klear NØDE/Flickr, Creative Commons

I Erica James' andre roman på norsk, «Lyden av en lerke», mister en ung kvinne jobben i London og flytter hjem til moren sin på den engelske landsbygden.

Forfatteren påstår at det ville vært umulig å skrive denne boken fra et sted hun ikke har noe følelsesmessig forhold til. James bor dels i engelsk landsby-idyll og dels i det hun kaller «et romantisk i landskap« i Italia.

– Det er det rolige livet jeg liker ved disse stedene. Jeg foretrekker landsbyer og småsteder hvor folk kjenner hverandre – det er den koselige følelsen er jeg ute etter.

Nick Alexander er enig. Han bestemte seg tidlig for å slå seg ned i det sørøstlige Frankrike, høyt til fjells i Alpene, etter å ha oppdaget stedet som backpacker i ungdommen. Her finner han roen til å skrive.

– Jeg liker stille omgivelser. Det er fint at det ikke er butikker, barer eller restauranter. Jeg kjeder meg sånn at jeg må skrive, ler Nick Alexander.

6. Moral

REKORD-KNUSER: Jo Nesbø er Norges mest solgte og oversatte forfatter. Han har skrevet 11. krimromaner med Harry Hole i hovedrollen, og hans nyeste krimroman «Tørst» ble trykket i rekordstort opplag da den kom ut i vår. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Brutal vold, groteske detaljer og hovedpersonen Harry Hole – en mann som sliter med alkoholproblemer og balanserer på moralens knivsegg – er ingredienser hos Jo Nesbø.

– Vi har en forestilling om at moral er noe som er himmelsendt og hogd i stein, og at det er noe som eksisterer uavhengig av våre samfunnsstrukturer, sier Jo Nesbø til NRK.

Rett og galt i Holes verden er ikke alltid det samme som i vår virkelighet.

– Moral er regler som skal få samfunnet til å fungere, men hvis forutsetningene endres så tøyes også moralen.

Av og til detter Hole ned på riktig side av knivseggen som han balanserer på, andre ganger ikke.

– Selv om det er blodige, brutale krimbøker, så er det egentlig bøker som overtar der hvor den religiøse litteraturen og moral-litteraturen slutter: bøker som handler om rett og galt, vil jeg påstå, sier Nesbø.

7. Private problemer

Antihelt og ensom ulv. Harry Hole har slitt med rusproblemer og kjærlighetslivet gjennom hele bokserien. Mye har riktignok ordnet seg for Hole nå, som har flyttet til Oslos fineste strøk og er gift med Rakel i den nye boken «Tørst». Men det er skjørt – hele veien.

Karakteren Harry Hole har bodd lenge i denne bygård-leilighet i Sofies gate 5 på Bislett i Oslo. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Jo Nesbø har hatt planen klar for hvordan det skal gå med Hole helt siden han var i startfasen av den tredje boken Rødstrupe fra 2000 (som ble kåret til tidenes beste kriminalroman i Nitimen). Da skrev han historielinjen som rommer de store trekkene i Holes liv. Til nå har han fulgt den linjen, og det skal han fortsette med. Mer vil han ikke røpe.

– Det var egentlig i siste liten at jeg bestemte meg for å bruke Harry Hole en gang til, sier Nesbø til NRK.

AKTUELL: Jo Nesbø har akkurat gitt ut sin nye bok «Tørst». Foto: Nina Nordbø / NRK

