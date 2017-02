Knausgård takket nei til å intervjue Trump: – Jeg turte ikke

– De spurte meg faktisk om jeg ville intervjue Donald Trump i fjor vår, ettersom han hadde vært så hard mot New York Times, sier Knausgård til Expressen.

– Men jeg sa nei, jeg turte ikke. Det angrer jeg naturligvis veldig på, det hadde vært fantastisk. Men det føltes ut som det var «out of my league»

Den svenske avisen har intervjuet forfatteren i forbindelse med at mandag ble tildelt Expressens Bjørn Nilsson-pris for god kulturjournalistikk i 2016.

Karl Ove Knausgård Ekspandér faktaboks Knausgård ble født i Oslo 6. desember 1968.

Han er oppvokst på Tromøya ved Arendal, og i Kristiansand.

Knausgård debuterte litterært i 1998 med romanen «Ute av verden», som vakte stor oppmerksomhet. Som første debutant noensinne ble han belønnet med Kritikerprisen.

Oppfølgeren «En tid for alt» forteller om englenes historie på jorden. For romanen ble han i 2005 nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Romanen ble kåret til en av de 25 beste norske bøkene de siste 25 år av Dagbladet sommeren 2006. Han fikk også Sørlandets litteraturpris og P2 lytternes romanpris.

Knausgårds selvbiografiske romanserie «Min Kamp» ble gitt ut i seks bind mellom høsten 2009 og november 2011. For første bok mottok han Brageprisen og P2-lytternes romanpris. Romanen ble også nominert til Nordisk Råds litteraturpris, Kritikerprisen, Bokhandlerprise og Ungdommens kritikerpris.

Knausgård mottok Gyldendalprisen i 2011 for sitt forfatterskap.

I 2014 ble Knausgård shortlistet til Independent Foreign Fiction Prize i Storbritannia og til Best Translated Book Awards i USA for romanen «Min kamp. Andre bok.»

I 2015 ble Karl Ove Knausgård tildelt Die Welts litteraturpris for hele sitt forfatterskap. Han mottok også den italienske Malaparte-prisen 2015 og Wall Street Journal's 2015 Innovator Award for Literature.

Det siste året har Knausgård gitt ut en bokserie om årstidene. «Om høsten» og «Om vinteren» kom i 2015, mens «Om våren» kom ut i 2016. Siste bind i serien, «Om sommeren», kommer til høsten.

– Nivå som ikke finnes i Skandinavia

Knausgård har skrevet tekster for noen av verdens mest anerkjente aviser, som, Der Spiegel, The Guardian og New York Times.

– Nå har jeg fått en fantastisk mulighet til å skrive for New York Times Magazine, vi har en kontrakt om tre artikler i året. Ressursene er uendelige, jeg kan gjøre hva jeg vil, har tilgang til fantastiske fotografer og redaktører, en faktasjekkavdeling på et nivå som er helt sinnssykt ... jeg liker det veldig godt! Det er på et nivå som ikke finnes i hele Skandinavia, sier Knausgård til avisen.

Blir i Sverige

Med bokserien «Min Kamp» fikk Knausgård mye oppmerksomhet i USA, og han har siden etablert seg som en ettertraktet skribent. For New York Times har han blant annet og skrevet en todelt reiseskildring om en reise fra Canada til USA i vikingenes fotspor. Forleggeren hans har tidligere omtalt ham som «en litterær rockestjerne».

I intervjuet med Expressen forteller Knausgård, som fremdeles bor i svenske Ystad etter separasjonen fra forfatteren Linda Boström Knausgård, at han ikke kan tenkte seg å flytte til Norge igjen.

– Det lokale er veldig viktig, det er bra for meg å være utenfor. Jeg har fått et annet syn på Norge, og mye av det dere svensker synes er sant: nordmenn mangler en slags profesjonalitet, de er litt mer barnslige, litt uformelle. Jeg så på norsk tv hvordan to kulturmenn satt i et program og lo og fortalte fyllehistorier på en måte som hadde vært utenkbar her. Samtidig er det positivt, det skaper mer uforutsigbarhet og fleksibilitet, mer bevegelsesrom.