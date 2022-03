Hvert år deler Press, som er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, ut den såkalte Gullbarbien. Prisen går til den aktøren som får ungdom til å føle seg verst.

Siden 1. februar har norske ungdommer stemt på den de mener bør få prisen. Nå er resultatet klart, og det italienske klesmerket Brandy Melville fikk soleklart flest stemmer.

Kleskjeden er kjent for kun å ha klær i «onesize» størrelse. Altså kun en størrelse på klærne sine, som passer til en slank kroppsfasong.

Kleskjeden har i mange år måttet tåle kritikk for de små størrelsene sine. Kroppsaktivisten Carina Elisabeth Carlsen kalte størrelsene butikken opererer med for oppskriften på en spiseforstyrrelse.

Lea Mariero, leder i Press – Redd Barna Ungdom, er kritisk til måten den italienske kleskjeden opererer. Foto: Press

Ensidig skjønnhets- og kroppsideal

Leder i Press, Lea Mariero, mener det er helt nødvendig at Brandy Melville må ta prisen på alvor og ta ansvar.

– Brandy Melville må ta en runde med seg selv og tenke over budskapet de sender til unge jenter for at de selv skal tjene seg rike.

– Påvirkningskraften de har til å definere hva som er skjønnhet er skummel, sier hun.

Press skriver at Brandy Melville ble nominert for deres bruk av ensidige skjønnhets- og kroppsideal.

Klærne til Brandy Melville finnes kun i en størrelse. Foto: Wilhelm Sverdvik

Tillot ikke svarte og overvektige ansatte

I tillegg kom det i høst en artikkel i Business Insider som avdekket at kleskjeden ikke tillot overvektige eller svarte ansatte i butikkene. Ifølge artikkelen ansatte kjeden kun tynne, hvite og pene ungdommer og kvinner.

Nå får selskapet en Barbie lakkert i gull og streng beskjed om å skjerpe seg.

– Det er forkastelig at Brandy Melville bruker ungdoms usikkerhet for å tjene penger. Ungdoms psykiske helse er mye viktigere enn at de ønsker å tjene seg rike. Det er på høy tid at selskapet endrer markedsstrategi, og vi får et lovverk som ivaretar alle barns rettigheter, sier Mariero

De nominerte til årets Gullbarbie var OnlyFans, Protein.no, og Brandy Melville.

Dette er 12. gang Gullbarbien deles ut. I fjor var Brandy Melville også nominert til prisen, men da var det Sophie Elise AS som stakk av med versting-prisen.

Tidligere vinnere Ekspandér faktaboks 2021: Sophie Elise AS fikk prisen for mye reklame på sine sosiale medier-plattformer. Der mye spiller på kropp og sex for å selge produkter til barn og unge.

fikk prisen for mye reklame på sine sosiale medier-plattformer. Der mye spiller på kropp og sex for å selge produkter til barn og unge. 2020: Blogg.no fikk prisen for å ikke ha tilstrekkelige retningslinjer for å hindre at barn og unge blir utsatt for markedsføring av produkter som fillers og kosmetiske inngrep gjennom sponsede innlegg fra rollemodellene som bruker plattformen deres.

fikk prisen for å ikke ha tilstrekkelige retningslinjer for å hindre at barn og unge blir utsatt for markedsføring av produkter som fillers og kosmetiske inngrep gjennom sponsede innlegg fra rollemodellene som bruker plattformen deres. 2019: Victoria Secret fikk prisen for andre gang, for å idolisere gamle skjønnhetssidealer.

fikk prisen for andre gang, for å idolisere gamle skjønnhetssidealer. 2018: Bik Bok vant for sin fremstilling av svært ensidige idealer for å selge klær til unge jenter. Reklamene retter seg mot en ung målgruppe og de ensidige idealene gjenspeiles også i klesstørrelsene.

vant for sin fremstilling av svært ensidige idealer for å selge klær til unge jenter. Reklamene retter seg mot en ung målgruppe og de ensidige idealene gjenspeiles også i klesstørrelsene. 2017: Nettavisen , med sine kjønnsdelte undersider Side2 og Side3, for å opprettholde gamle kjønnsroller og publisere seksualiserte saker.

, med sine kjønnsdelte undersider Side2 og Side3, for å opprettholde gamle kjønnsroller og publisere seksualiserte saker. 2016: Dagbladet for forsider som ofte preges av ensidige idealer, seksualisering, gamle kjønnsroller, kvinner som illustrasjon for irrelevante saker og et stort fokus på vekt og slanking.

for forsider som ofte preges av ensidige idealer, seksualisering, gamle kjønnsroller, kvinner som illustrasjon for irrelevante saker og et stort fokus på vekt og slanking. 2015: Elevkalenderen , som deles ut til norske elever ved skolestart hvert år, for det store reklameinnholdet og kroppspresset som blir formidlet i disse.

, som deles ut til norske elever ved skolestart hvert år, for det store reklameinnholdet og kroppspresset som blir formidlet i disse. 2014: Russeklærprodusenten Russedress for deres fremstilling av et ensidig kroppsideal og budskap om at russetiden først og fremst handler om sex og fyll.

for deres fremstilling av et ensidig kroppsideal og budskap om at russetiden først og fremst handler om sex og fyll. 2013: Undertøysmerket Victoria’s Secret for idoliseringen av syltynne supermodeller i kampanjen «A body for every body».

for idoliseringen av syltynne supermodeller i kampanjen «A body for every body». 2012: Klesmerket Jack & Jones for seksuelt innhold og kvinnetrakassering i kampanjen «Fitness Club».

for seksuelt innhold og kvinnetrakassering i kampanjen «Fitness Club». 2011: Klesmerket Diesel for kampanjen «Sex Sells», som viste lettkledde mennesker i samleiestillinger på reklameplakatene.

NRK har prøvd å kontakte Brandy Melville for en kommentar, uten hell. Også tidligere, ved andre anledninger, har vi ikke lyktes å få en kommentar fra kleskjeden.