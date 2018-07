Klart for mer Deadwood

HBO bekrefter at de lager film basert på den etterhvert legendariske TV-serien «Deadwood», skriver Variety. Selskapet slapp nyheten på en pressekonferanse onsdag. – Det er mange som har jobbet hardt for å få dette til. Det har vært et logistisk mareritt å samle besetningen fra serien, uttalte selskapets talsmann. Det ble laget tre sesonger av «Deadwood», men serien ble aldri avsluttet, til fansens store sorg. Serien handler om byen Deadwood i 1870, og flere av figurene er basert på virkelige personer, som for eksempel westernlegendene Wild Bill Hickock og Calamity Jane. – Det er ikke en av de mest kjente HBO-seriene, men jeg tør påstå at det er en av de aller beste, skrev NRKs anmelder, som ga den en soleklar sekser på terningen.