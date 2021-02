Klart for den siste delfinalen i MGP i kveld

Fire artister skal kjempe om den siste billetten til finalen i Melodi Grand Prix 2021. Ingen av dem har deltatt før, og det er knyttet stor spenning til hvem som tar med seg billetten hjem. I kveld skal også programleder Silje Nordnes vikariere som MGP-programleder fordi Ingrid Gjessing Linhave er sykemeldt.

Vi kjenner henne fra «P3morgen» og som programleder for underholdningsprogrammet «Maskorama». Hun blir å se på scenen sammen med Kåre Magnus Bergh.

Denne siste delfinalen av Melodi Grand Prix blir sendt klokken 19:50 på NRK1.

Her er litt mer om de fire artistene:

Det er klart for den siste delfinalen i kveld. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Ane. Fin

Ane Caroline Finstad (29) med artistnavnet Ane. Fin er oppvokst i Horten, men har bodd i Oslo i over ti år.

Ane. Fin er en av mange norske artister som også har en fortid som deltaker i MGPjr. I 2006 deltok hun med låten «Trodde det var deg».

IMERIKA

Erika har vokst som artist og låtskriver, og i 2021 vil hun slippe mer musikk under artistnavnet IMERIKA.

Erika har bakgrunn fra Liverpool Institute for Performing Arts, også kjent som Paul McCartney-skolen, der hun kom inn til tross for at hun ikke hadde studiekompetanse. Derfra har ruta vært et lite eventyr.

RIVER

RIVER bestående av Thomas Heiland (29) og Lennart Karlsen (50) er et pop/country-band fra Skien.

Thomas har gjennom ti år vært halvparten av det norske popfenomenet Cir.Cuz og har jobbet med blant andre John De Son, Jahn Teigen, Ole Evenrud og Carina Dahl.

Lennart har vært musiker hele sitt liv og er en godt erfaren instrumentalist innen gospel, country og menighetsmusikk.

TuVeia

TuVeia er en rapgruppe bestående av Roar Galaaen Bredalslien (28), Kristian Galaaen Bredalslien (28) og Bendik Johnsen (25) som bor i Dalsbygda – «fem jorder sør førr a Therese Johaug» som de sier.

De beskriver seg selv som tre «bønder» som skriver hip-hop og en EDM-produsent i kokeapparatet og tenner på.

Disse låtene skal fremføres i kveld:

IMERIKA: «I Can’t Escape»

RIVER: «Coming Home»

TuVeia: «Bli med meg på gar’n»

Ane. Fin: «Walking In My Sleep»

I tillegg skal 49-åringen Rein Alexander som er forhåndskvalifisert stå på scenen. Allerede som sølvgutt tok sangen ham rundt i hele Norge og verden over. I dag er han en skolert og selvlært, rutinert formidler og fortolker av mange musikalske stilarter.

Rein Alexander som er forhåndskvalifisert stå på scenen. Foto: NRK

Forrige uke var det artisten KIIM som tok med seg seieren hjem.

KIIM under generalprøven for delfinalen forrige uke. Foto: Julia Marie Naglestad

Disse skal stå på scenen under den store finalen.

Forhåndskvalifisert er:

Atle Pettersen «World on Fire»

Kaja Rode «Feel Again»

KEiiNO «Monument»

Rein Alexander «Eyes Wide Open»

Stavangerkameratene «Who I Am»

TIX «Ut av mørket»

Vinnere fra delfinalene: