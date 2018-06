Klare for «Mesternes mester»

Voldtektstiltale mot kulturprofilen

Jean-Claude Arnault tiltales nå for to tilfeller av voldtekt mot en kvinne, den ene gangen mens hun sov. Det melder Expressen. Begge tilfellene skal ha skjedd i 2011. Arnault er gift med et av medlemmene i Svenska Akademien. I november i fjor anmeldte 18 kvinner den såkalte kulturprofilen for seksuelle overgrep og trakassering. Anklagelsene mot Arnault innledet en dyp krise i Svenska Akademien, som blant annet førte til at Nobelprisen i litteratur ikke blir delt ut i 2018. De fleste av anmeldelsene ble henlagt på grunn av manglende bevis eller foreldelse, men aktor Christina Voigt mener hun har robuste bevis i voldtektstiltalen. Jean-Claude Arnault benekter via sin advokat all skyld.