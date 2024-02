Klare for «Jesus Christ Superstar»

Universal bryter med TikTok og trekker all musikk

TikTok bekrefter at de har fjernet musikk fra Universal etter at de ikke ble enige om en avtale, skriver New York Times.

Universal ville at TikTok skulle betale mer til artister og komponister når deres musikk blir brukt i videoer på TikTok.

– TikTok prøver å bygge en musikkbasert virksomhet uten en rettferdig betaling for musikken, mener plateselskapet, som sier TikTok står for under 1 prosent av omsetningen til Universal Music.

Bruddet mellom Universal og TikTok betyr at store internasjonale artister som Taylor Swift, Drake, The Weeknd og The Beatles forsvinner.

Bruddet rammer også flere norske artister som har kontrakt med Universal. Blant dem er Ramón og fjorårets MGP-vinner Alessandra, som begge bruker TikTok i marknadsføringen av musikken sin.

Ifølge Ramón var TikTok en viktig grunn til at han slo igjennom som artist. Han brukte video-appen blant annet til å promotere egen musikk.