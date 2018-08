Klagestorm i sosiale medier etter Madonnas MTV-tale

I talen, som er over fem minutter lang, snakker Madonna nesten utelukkende om sin egen artistkarriere og stedet hun vokste opp.

Bare i et par setninger nevner hun navnet til «dronningen av Soul», Aretha Franklin, som døde forrige uke.

Talen var ment å være en hyllest til Franklin under nattens MTV Video Music Awards.

Takker Franklin til slutt

Det er først i siste del av talen at Madonna kommer inn på den avdøde Soul-legenden.

«Dere lurer sikkert på hvorfor jeg forteller dere denne historien», sier hun, før hun fortsetter med å si at ingenting av det hun fortalte ville skjedd, hvis ikke det var for Franklin.

«Hun ledet meg til der jeg er i dag, og jeg vet at hun hadde innflytelse på mange folk i dette rommet. Takk Aretha, for at du ga oss styrke. Respekt. Lenge leve dronningen», avslutter hun.

Takket Aretha Franklin Du trenger javascript for å se video.

Kritikk på Twitter

Kritikken i sosiale medier har ikke latt vente på seg. På Twitter går flere hardt ut mot artisten, der de kritiserer henne for å ha snakket så mye om seg selv.

«Beklager, jeg elsker Madonna, men det at hun fortalte en fem minutter lang historie om seg selv var ikke riktig måte å hylle Aretha Franklin på», skriver én Twitter-bruker.

«Madonna som snakker om gitartimer, franske baguetter og rumpa hennes som henger ut mens hun leter etter en stiletthæl, med bilde av Aretha Franklin i bakgrunnen, var akkurat det jeg forventet av MTV Video Music Awards», skriver en annen.

Slår tilbake mot kritikken

I et innlegg på bildedelingstjenesten Instagram slår Madonna tilbake mot kritikerne.

Hun anklager dem for å være for raske til å dømme, og forklarer at hun hadde fått beskjed av arrangørene om å bruke de anekdotene hun hadde om Franklin.

«Min intensjon var aldri å gi henne en hyllest! Det ville vært umulig å gjøre på to minutter med all støy og glitter som hører med på en prisutdeling. Det hadde ikke vært rettferdig å gjøre det i en slik kontekst», skriver artisten, som fylte 60 år forrige uke.