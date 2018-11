Kjøper adventskalendere oss selv og til kjæledyret: – Den nye normalen

Vi kjøper adventskalender til oss selv, kjæresten, barn og barnebarn. Og til hunden og katten. På dyrebutikken Musti i Bogstadveien er de helt utsolgt for adventskalendere til firbeinte venner.

NY NORMAL: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB, sier at sjokoladekalender til ti kroner ikke lenger er normalen når det kommer til kalendere. Foto: DNB

– Den nye normalen nå er pakkekalendere, parfymekalendere, kalendere til hunder, og til bestemor og bestefar. Det er kalendere til enhver alder og enhver smak, sier Sandmæl, som selv har kjøpt en sjokoladekalender til ti kroner i år.

Utsolgt for dyrekalender

En av butikkene som selger julekalendere er dyrebutikken Musti. I deres filial i Bogstadveien er de få dager før advent utsolgt for kalendere til hunder og katter.

UTSOLGT: Butikkansatt Iselin Stangnes forteller at butikken er helt utsolgt for kalendere til hunder og katter. Foto: Oda Ruggesæter Ertesvåg/NRK

– Det er faktisk helt tomt. Det er helt utsolgt fra lageret, sier butikkansatt Iselin Stangnes.

Hun forklarer at kalenderne ser ut som en vanlig sjokoladekalender, bare at det er med godbiter for hund og katt i stedet for sjokolade. Kalendrene koster 79 kroner.

– De er ikke så veldig dyre, og folk syns det er morsomt å skjemme bort dyrene sine, sier hun.

Stangnes forteller også om folk som lager egne pakkekalendere til dyrene, som har vært innom i butikken.

– Det var en dame innom her om dagen og kikket etter leker og godbiter til kalenderen til katten sin. Hun skulle lage selv, sier hun.

– Alle kjøper

Kosmetikkjeden The Body Shop selger i år tre forskjellige kalendere i ulike prisklasser, forteller butikksjef i Bogstadveien Linn-Marie Ekelund.

– Kalenderne er egentlig tilpasset alle aldre. Den minste er kanskje mer tilpasset barn, mens den største har mer modent innhold og passer voksne kvinner, sier hun.

UTSOLGT: Salget av kalendere mener butikksjef i Body Shop Bogstadveien, Linn-Marie Ekelund, at i år har gått litt over forventet. Den minste kalenderen er de nå utsolgt for. Foto: Oda Ruggesæter Ertesvåg/NRK

Inni kalenderne er det ting til kroppen og huden. Det er også noe sminke, forteller butikksjefen. Salget av kalenderne mener hun at i år har gått litt over forventet. Den minste kalenderen er de nå utsolgt for.

– Hvem er det som kjøper kalendere?

– Egentlig er det alle. Men jo nærmere man er 1. desember kommer det menn for å handle til kjærestene sine. Det er de vi betjener mest nå. Men det er også folk som kjøper kalender til seg selv, og mange foreldre som kjøper til barna.

Den dyreste kalenderen til Body Shop koster 1899 kroner, men har en verdi på 3900 kroner, ifølge kjeden. Butikksjefen er enig i at kalenderen er dyr, men mener at man får svært mye for pengene.

– Jeg har prøvd å lage selv, og det ble mye, mye dyrere enn det den koster. Men det er en luksuskalender, så den passer jo for den som ønsker en ekstra luksuriøs førjulstid, sier hun.

Sosialantropolog: Naturlig utvikling

Ifølge en undersøkelse gjort av Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) i 2012 oppga minst 57 prosent at de ga bort én julekalender.

ØL-KALENDER: Denne kalenderen med 24 flasker øl er vel å betegne som en ekte voksenkalender. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

De fleste kalendrene blir gitt til barn som bor hjemme, men 22 og 13 prosent gir julekalendere og kalendergaver til partneren sin. I tillegg gir rundt 29 prosent seg selv en julekalender.

Ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for DNB skal vi i år bla opp én milliard kroner for adventskalendere, og i snitt vil vi bruke 461 kroner.

GODHETSTANKE: Det kommersielle er supersterkt, men man må ikke glemme at det er en godhetstanke i bunnen, sier sosialantropolog Gunn-Helen Øye. Foto: Ragnar Gulset Berge / NRK

Sosialantropolog Gunn-Helen Øye mener at julekalendere er et ritual som har hatt en naturlig utvikling. Det begynte for alvor for rundt 30 år siden med småtteri i pakkekalendere til barna, forteller hun.

– Så kommer handelsstanden og gir oss enkle løsninger slik at vi slipper å stresse, og for at de skal tjene penger på det, sier hun.

Øye mener at kalendrene er et eksempel på at slike ritualer og tradisjoner flytter seg til andre universer. Det flytter seg fordi vi ønsker å vise omtanke, og det er på en måte livsløpet til ritualene, sier hun.

– Folk gir kalendere for å vise kjærlighet, og det er en nedtelling til julaften. Det kommersielle er supersterkt, men man må ikke glemme at det er en godhetstanke i bunnen.