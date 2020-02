Kjønnsbalanse for første gang i by:Larm

– Det var på tide, sier den unge artisten Hilde Skaar.

Flere artister og band har fått sitt gjennombrudd etter å ha opptrådt på by:Larm, blant annet Sondre Lerche, Susanne Sundfør, «Sigrid» og Big Bang.

Men aldri har prosentandelen vært større for antall kvinner som får stå på scenen. I år skal hele 52 kvinner skal stå på scenen av totalt hundre artister. Det er 19 flere kvinnelige artister, enn for bare ett år siden.

– Kvinner har som menn, like mye å komme med i musikken – det bør være likestilt, sier Hilde Skaar til NRK. Den kvinnelige artisten er kjent for låtene «Higher Ground» og «24». Hun skal opptre for første gang på by:Larm denne uken.

Til tross for sin unge alder, har også 21-åringen møtt på utfordringer i det som tradisjonelt sett har vært et mannsdominert felt. Hun er derfor glad for at bransjen går i riktig retning.

– Jeg opplevde tidlig at jeg ikke alltid ble tatt på alvor, men så ble jeg eldre og klarte å ta litt mer plass. Man må rope litt høyt for å bli hørt.

– Det tror jeg er veldig viktig for kvinner i musikkbransjen, sier hun.

Den 21-år gamle artisten Hilde Skaar er et av stjerneskuddene på årets by: Larm. Stjerneskuddet er glad for å kunne stå på scenen. Foto: Jonas Jeremiassen Tomter / NRK

Ble satt et mål om å oppnå kjønnsbalanse

I 2019 satte programsjef for by:Larm Joakim Haugland seg et mål om å oppnå en jevn fordeling mellom kvinnelige og mannlige artister.

I fjor sa han til avisen DN at han skulle vurdere sin stilling dersom festivalen ikke oppnådde en 50/50-fordeling mellom menn og kvinner innen 2022, og aller helst innen 2020.

Men festivalen kan feire allerede. Kjønnsbalansen er oppnådd i både artistprogrammet og i konferanseprogrammet.

– Det er en veldig stor seier for årets festival, sier presseansvarlig i årets by:Larm, Erik Egenes.

– Vi har i år har hatt en mye større bevissthet rundt hvem vi setter på scenen, det gjelder både kjønn, etnisk bakgrunn og nasjonalitet.

Noe han mener har resultert i en bedre festivalplakat enn de noensinne har hatt. Uten at festivalen har måttet kvotere inn folk.

Store navn som Sondre Lerche, Aurora Aksnes, Sigrid Raabe og bandet Big Bang har stått på scenen under by:Larm. Foto: NRK

Viktig forbilde, mener kulturministeren

Kulturminister Abid Raja er positivt håper at festivalen kan motivere andre festivaler til å oppnå kjønnsbalanse blant artistene på scenen. Foto: Venstre

Kulturminister Abid Raja mener det er viktig å tilrettelegge for mindre kjente artister – både kvinner og menn. Han tror det er viktig for at de skal kunne nå et bredere publikum.

– Dersom kulturlivet ikke klarer å vise frem talenter blant begge kjønn, så er jeg helt sikker på at vi kommer til å miste veldig mye god kultur, sier kulturminister Abid Raja.

– Så det at by:Larm går foran og viser at det er mulig å gjøre, og samtidig sier det ikke er så vanskelig, det sier han er viktig.

Raja håper at festivalen kan motivere andre til å sette seg liknende forpliktende mål som det daglig leder Joakim Haugland gjorde.

Flere viktige ting som fortsatt gjenstår

– Vi ser at stadig flere aktører forplikter seg til å nå kjønnsbalanse, sier daglig leder i organisasjonen «Balansekunst», Siri Haugan Holden. Det mener hun er positivt.

Organisasjonen jobber for likestilling og mangfold i kulturlivet, og har lagt merke til økningen av andelen kvinner på årets program, men mener fortsatt at det er flere viktige ting som gjenstår.

– Det er også andre grupper som er underrepresentert i kulturlivet, sier hun og trekker frem personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne.

– Kulturlivet må reflektere mangfoldet i det sammensatte samfunnet vårt – i større grad enn det som er tilfelle i dag.

Hun håper man kan oppnå det samme som det by:Larm har gjort når det gjelder kjønn, med andre grupper i fremtiden.