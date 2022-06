Onsdag kveld ble det kjent at skuespiller Amber Heard tapte rettssaken mot sin eksmann Johnny Depp.

Siden har flere kjente profiler delt sine tanker rundt dommen.

Skuespiller Ashley Benson er godt fornøyd med juryens avgjørelse. Foto: MICHAEL TRAN / AFP

Skuespiller Ashley Benson, kanskje best kjent fra dramaserien Pretty Little Liars, uttrykket sin glede over resultatet på Instagram. Hun delte et bilde av Depp med teksten «Yes» og flere hjerter.

Tidligere programleder Sharon Osbourne var gjest på Piers Morgans TalkTV for å snakke om dommen. Hun virket overrasket over resultatet.

– Det var ikke det jeg forventet. Jeg håpet at Depp skulle vinne, men jeg forventet ikke at han skulle det, sa hun.

På instagrammen til Depp er det flere som feirer resultatet. Blant annet musiker Ryan Adams, som selv har blitt anklaget for fysisk og psykisk overgrep av en rekke kvinner.

Skuespillere Naomi Campbell og Morgana Robinson har også uttrykket sin støtte i kommentarene.

Sharon Osbourne er tidligere programleder i «The View». Foto: AUDE GUERRUCCI / Reuters

Men det er ikke bare Depp som har mottatt støtte fra kjent hold.

Komiker Amy Schumer la ut et bilde på Instagram av et sitat fra aktivist Gloria Steinem. Mange har tolket dette innlegget som en støtteerklæring til Heard.

– Enhver kvinne som velger å oppføre seg som et fullverdig menneske bør advares om at status quo-hærene vil behandle henne som en skitten spøk. Hun vil trenge søsterskapet sitt.

Skuespiller og komiker Amy Schumer. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Takker fansen

Heard skriver på Twitter at hun er «ubeskrivelig skuffet» over dommen.

– Jeg er sønderknust for at det fjellet av bevis ikke var nok til å stå imot den uproporsjonale makten og innflytelsen til min eksmann.

– Jeg er enda mer skuffet over hva denne kjennelsen betyr for andre kvinner. Det et skritt tilbake. Det setter tiden tilbake til da kvinner som sa ifra kunne bli offentlig hengt ut og ydmyket, skriver hun videre.

Depp på sin side, sier han er glad for at juryen har gitt ham livet tilbake.

– Jeg er virkelig ydmyk, sier han.

Depp takker også for den enorme støtten publikum har gitt ham.

– Jeg håper også standarden går tilbake til å være uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Depp var tydelig fornøyd etter at dommen ble kjent. Foto: STEVE HELBER / AFP

Må betale 100 millioner kroner

En enstemmig jury har konkludert i at Amber Heard har ærekrenket Johnny Depp.

Heard blir dømt til å betale 10 millioner dollar i erstatning og 5 millioner i oppreisning til Depp for å ha ærekrenket Depp.

Etter at dommen var lest opp fastslo dommeren at den siste summen har et tak på 350.000 dollar. Depp får dermed 10,35 millioner dollar, tilsvarende nesten 100 millioner kroner.

Depps advokater etter at dommen ble kjent. Foto: Evelyn Hockstein / AP

Heard fikk også medhold i deler av hennes motsøksmål på 100 millioner dollar mot Depp.

Hun får 2 millioner dollar i erstatning som følge av dette.

Men ifølge en av Heards talspersoner, Alafair Hall, planlegger hun å anke dommen.