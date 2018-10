Kjemper om pallplassen i årets «Stjernekamp»

Amy Winehouse-hologram på turné

Et hologram av Amy Winehouse skal på verdensturne i 2019, skriver The Guardian. En tredimensjonal videovisning av artisten skal fremføre sangene på scenen sammen med et liveband. Faren til artisten, Mitch Winehouse, sier det blir helt utrolig å se datteren på scenen igjen. Pengene fra turneen skal gå til en stiftelse i hennes navn, som hjelper unge mennesker ut av rusmisbruk. Amy Winehouse døde i 2011, 27 år gammel, etter flere år med rusproblemer.