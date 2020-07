– Vi passerer denne uken hele fjorårets besøkstall, og vi har så vidt begynt sesongen, sier Kristin Gamme Helgaker, salgssjef ved Kistefos museum.

FORNØYD: Kristin Gamme Helgaker hadde ikke forutsett de høye besøkstallene. Foto: Tarjei Mo Batalden / NRK

I fjor åpnet Dronningen museumsbygget «The Twist», som har fått internasjonal oppmerksomhet.

Likevel er det mest nordmenn på norgesferie som besøker kunstanlegget ved Jevnaker.

– Vi har hatt logistikkutfordringer med parkeringsplasser. Nå kjører alle bil, og vi har ikke hatt noen busser. Så vi har utvidet parkeringsplassene våre, sier Helgaker.

NORGESFERIE: Kistefos er mye besøkt av nordmenn på ferie, og lokale. Foto: Ketil Kern / NRK

Hun sier de hadde avtalt og booket busslaster med utenlandske turister, men alt ble avlyst da koronakrisen kom. De hadde ikke forutsett så stort besøk av nordmenn i sommer. Hittil i år er besøket femdoblet sammenlignet med i fjor, og de har passert fjorårets besøkstall på 48 000.

Alt er på norsk

Maihaugen på Lillehammer har også mistet sine utenlandske turister, men har enda flere nordmenn enn vanlig på besøk.

– Enkelte dager har vi flere besøk i år, enn vi hadde i fjor, sier Jostein Skurdal, administrerende direktør ved stiftelsen Lillehammer museum.

VERT: Også direktør Jostein Skurdal må ut og guide besøkende ved Maihaugen i sommer. Foto: Arne Sørenes / NRK

På Maihaugen er alle ansatte i sving for å ta imot de besøkende. Skurdal er selv vert ved friluftsmuseet, og forteller om historien til Skjåktunet.

– Parkeringen har vært kaotisk, de har måttet parkere i gangveier og sånn. Vi har fått beskjeder fra kommunen og politiet om at det ikke var helt bra, men da fikk vi løst det med kommunen, sier Skurdal.

Museet har i år all skilting og brosjyrer på norsk, og ingen omvisninger på andre språk. Skurdal sier det er mye barnefamilier som kommer i år.

Sånn er besøket for andre museer i Norge i sommer Ekspandér faktaboks Henie Onstad, Bærum: – Fra vi gjenåpnet 7. mai har vi hatt i underkant av 4000 besøkende. Det er selvsagt et betydelig lavere tall sammenlignet med en vanlig sommer, men vi er glade for alle som tar turen. Teknisk museum, Oslo Uke 22: 143 besøkende, 6900 lavere enn samme uke i 2019.

Uke 27: 4600 besøkende, 1900 lavere enn samme uke i 2019. Rockheim, Trondheim – Vi ser et økt besøkstall i år. Vi har merket det særlig de siste to ukene. Astrup Fearnley Museet – Naturligvis lavere i sommer enn foregående år, både grunnet fraværet av de internasjonale turistene, og maksgrensen på 200 deltagere på kulturarrangementer.

Uke 25: 624 betalende gjester i 2020 vs. 3327 betalende gjester i 2019

Uke 27: 1513 betalende gjester i 2020 vs. 3401 betalende gjester i 2019 Munchmuseet, Oslo – Fra gjenåpningen 15. juni har vi hatt 3154 besøkende. Vi har hatt mest nasjonale besøkende, men den siste uken ser vi en økning med tilreisende fra bl.a. Danmark og Tyskland.

– Dette er vel motpolen til rekordsommeren i fjor, hvor det var 2000 besøkende om dagen. Maritimt museum, Oslo – Vi er nede på 10 prosent av en vanlig sesong. Kilde: Museene. Per 10. juli 2020.

Besøkssvikt for Oslo-museer

Norsk folkemuseum på Bygdøy og Nobels Fredssenter har begge mye lavere besøk enn i fjor.

KORONAKLARE: Nobels Fredssenter åpnet nylig en helt ny utstilling, laget under stengningen i vår, forteller direktør Kjersti Fløgstad. Foto: Ketil Kern / NRK

– Om sommeren har vi 450-500 besøkende hver dag, og kø utenfor. Nå er vi på en tiendedel av det, sier direktør Kjersti Fløgstad ved Nobels Fredssenter.

De har færre norske gjester enn vanlig, i tillegg til frafallet av utenlandske turister. Enkelte dager har museet kun solgt 25 billetter. Da dørene stengte i mars, startet arbeidet med en helt ny utstilling, laget spesielt for koronatiden.

– Det er tungt å drive et sted som dette uten å ha så mye besøk som vi vanligvis pleier. Koronaen har slått hardt inn på vår økonomi.

– Regnestykket går ikke opp

– Vi kan tape så mye som 15-20 millioner kroner i billettinntekter, og cafevirksomheten går dårligere. Økonomisk sett går ikke regnestykket opp, uansett hvor mange lokale vi får til å komme hit.

Det sier pressekontakt ved Norsk Folkemuseum Jon Ilseng. Museet har fått 4 millioner kroner i støtte og kompensasjon, men det dekker likevel ikke tapet deres. De har 30-40 prosent av normalt antall besøkende, anslår Ilseng.

KREVENDE: Norsk Folkemuseum har 160 bygninger. Det krever mye arbeid og dermed mer billettinntekter, sier Jon Ilseng. Foto: Peder Bergholt / NRK

Likevel har Ilseng tro på at besøkstallene tar seg opp igjen.

– Jeg tror man kommer til å se tilbake på dette som en veldig fin sommer. Opplevelsen for dem som er her er veldig fin. I år kommer vi sikkert til å få en del folk inn døra for første gang, sier han.

Raja forventer flere turister

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja skriver i en e-post til NRK at kompensasjonsordningene for tapte inntekter videreføres ut august og utvides med 1,25 milliarder kroner til kultur.

– Fasiten kjenner vi ikke før sommeren er over; vi vil alle - museene inkludert - måtte leve med en viss usikkerhet i tiden fremover og tilpasse driften deretter, skriver Raja.

Raja skriver at Norsk Folkemuseum er kvalifisert til å søke om å få dekket tapte inntekter, sammen med andre museer med mindre enn 60 prosent av driftsinntekter fra det offentlige.

