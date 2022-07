Min Chao og lillebror Tien Chao er klare for å se den nye filmen Minions på kino.

De oppfører seg pent, pyntelig og går i dress. Kanskje har ungdommen blitt «finere».

– Vi kaster oss på TikTok-trenden «GentleMinions», utbryter Min Chao.

Minh Chao kjøpte nye sko til lillebror Tien Chao for at de skulle likne enda mer på hverandre. Foto: Munevver Yildiz / NRK

Nå ser du ikke lenger bare ungdom i hettegensere på kino, men i også dress og kjole. Og de kjøper bananer – masse bananer.

Dette er fordi de gule hjelperne i de populære filmene, kledd i blå kjeledress, elsker bananer.

Men hvorfor pynter unge seg i dress for å se filmen på kino, samtidig som de spiser bananer?

Ifølge flere amerikanske nettsteder er det ingen som vet opprinnelsen bak denne trenden.

Men Vareity skriver at det kan ha noe å gjøre med at de som tar del i trenden, var små, da den første Minions-filmen kom ut i 2010. Nå fem år etter den siste filmen kler ungene, som er nå er blitt eldre, seg opp i dress som en slags hyllest til barndomsnostalgien sin.

Mer popkorn og godteri

Denne helgen så over 78.000 nordmenn Minions: Historien om Gru på kino. Og actionfylte Top Gun: Maverick har blitt sett av mer enn 400.000 rundt om i landet.

For første gang på lenge ser det ut som at besøkstallene for kinoene er tilbake slik de var før pandemien.

– Publikum kommer oftere, og de kjøper mer godteri og popkorn enn før, sier Mathilde Eikodd, salgs og teamleder ved Colosseum kino i Oslo.

Eikodd håper du kommer tilbake og ser en film hos dem. Foto: Kristin Sverre Østensvik / NRK

– Det er kjempegøy endelig å få lov til å holde de store premierene og å få utenlandsbesøk. Det er akkurat sånn det skal være.

Nesten normalår

Salgstallene for mai i år er bedre for kinoene enn for mai månedene i snitt de siste fem årene før pandemien.

I mai i fjor tjente Nordisk Film Kino 400.000 kroner. Samme måned i år fikk de inn over 60 millioner kroner, Film & Kino

Så langt i år har vi kjøpt 3.9 millioner kinobilletter. Det er rundt 80 prosent av salget i et normalår, opplyser Guttorm Petterson, administrerende direktør i Film & Kino.

Det er fortsatt ungdommen som går mest på kino, ifølge Kino og films undersøkelser. Foto: Hanna Huglen Revheim

– Vi er veldig fornøyde med dette. Jeg tror vi til og med får enda flere seere i løpet av året, fordi vi har mange kule filmer til høsten, både utenlandske og norske, røper Petterson.

Han tror at økonomien og populariteten til norske kinoer snart er tilbake der de en gang var før pandemien.

Mindre piratkopiering

Mens kinoene måtte stenge helt eller delvis under pandemien, sendte mange av de store selskapene filmene sine rett på strømmetjenester i stedet for på kino først.

Kinoene fryktet for at publikum ikke ville venne tilbake.

Men resultatet ble heller at det kom flere piratkopierte filmer, ifølge Petterson.

– Når filmene går på kino er det ikke like lett for filmpiratene å kopiere dem som når de kommer på Netflix og andre strømmetjenester.

Dette opplevde flere av de store produsentene for film under pandemien. Nå tar de mer hensyn til kinoene og gir alle filmer lengre tid til å spilles på kino før de slippes på nettsidene som strømmer filmen.

– Blir litt barnslig

Også filmskaper Joachim Trier heier på kinoene.

Trier lagde Verdens verste menneske og er én av tre filmskapere som nylig vant Anders Jahres Kulturpris. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

– Jeg har aldri møtt et barn som ikke synes det er kjempegøy å gå på kino. Når vi som voksne går på kino, så møter vi barnet i oss selv. Vi legger fra oss mobilen og blir litt drømmende og barnslige.