Hverken den siste James Bond-filmen «No time to Die» eller science fiction-filmen «Dune» topper listen over filmene som har tjent inn mest penger i år, skriver South China Morning Post.

I stedet topper «Kampen om Changjin-sjøen» – «The Battle of Lake Changjin» på engelsk listen med over 5,6 milliarder yuan – 7,5 milliarder kroner – i billettinntekter.

Siden premieren i slutten av september har filmen tjent inn fire ganger hva det kostet å lage den.



Nummer to på 2021-listen over mest innbringende filmer er også kinesisk. «Hei mor» er en komedie om en kvinne som blir sendt tilbake i tiden og blir sin mors beste venn.

Først på 3. plass på listen kommer første Hollywood-film, niende kapittel i serien av «Fast & Furious».

Historiske hendelser

En amerikansk general på en kirkegård i Nord-Korea i 1950 der falne soldater etter slaget om Changjin-sjøen lå begravet. Amerikanerne måtte trekke seg tilbake og etterlate sine døde, men i 1954 ble de gravd opp og sendt til USA. Foto: Max Desfor / Ap

Filmen bygger på en historisk hendelse fra Korea-krigen i 1950. Etter at Sør-Korea overraskende ble angrepet av Nord-Korea sommeren det året, kom amerikanerne etter hvert på offensiven.

I november 1950 hadde amerikanerne tatt kontroll over store deler av Nord-Korea og nærmet seg grensen til Kina.

Kinas leder, Mao Zedong, følte at landet var truet. Han sendte hundretusener av soldater for å kjempe mot amerikanerne.

Det kanskje viktigste slaget skjedde ved Changjin-sjøen, blant amerikanere kjent som Chosin-dammen.

I 17 dager og i isende kulde kjempet 120.000 kinesiske soldater mot 30.000 soldater fra en FN-styrke. Slaget endte med kinesisk seier og amerikanerne måtte trekke seg tilbake.

Sadistiske amerikanere

Til tross for at flertallet av soldatene var sørkoreanske og at de ble støttet av FN-styrker fra en rekke land, er det i filmen bare amerikanere som kjemper mot kineserne.

I en rekke scener blir de amerikanske styrkene fremstilt som langt bedre utstyrt, men også som mindre intelligente sadister.

Lederen for de amerikanske styrkene under Koreakrigen, general Douglas McArthur, får særlig gjennomgå.

McArthur fremstilles som arrogant og selvforherligende, og som en general som ser på ordrene han får fra president Truman som innspill mer enn ordrer.

Akkurat når det gjelder McArthur stemmer filmens fremstilling med en rekke amerikanske biografier.

Kinesisk actionhelt

Wu Jing, Kinas største actionhelt, spiller hovedrollen i filmen. Foto: ALY SONG / Reuters

Hovedrollen i filmen spilles av Wu Jing, en av Kinas største stjerner.

Han har tidligere spilt i «Wolf Warrior 2» og science fiction-filmen «The Wandering Earth», blant Kinas mest sette filmer noen gang.

I «Wolf Warrior 2» spiller han en slags kinesisk Rambo på oppdrag i Afrika. Ifølge The Economist redder han hundrevis av landsmenn og lokale afrikanere fra slemme amerikanske leiesoldater.

Kritikerne er ikke særlig begeistret for «Kampen om Changjin-sjøen». Både South China Morning Post og Hollywood Reporter skriver om storslagne slagscener og lite annet.

Hovedpersonene får lite å spille på og gir ikke publikum noen følelsesmessig innlevelse.

Filmen er laget i anledning 100-årsjubileet til Kinas kommunistparti. I en scene ser man en sørgende Mao som har mistet en sønn under Korea-krigen.

Ifølge anmeldelsene er filmen ensidig og propagandisk, men – som Hollywood Reporter påpeker – dét er ikke noe uvanlig for krigsfilmer, uansett hvor de er laget.

For de som ønsker mer av de kinesiske heltene er det allerede klart at det kommer en oppfølger. Variety skriver at «Water Gate Bridge» allerede er i produksjon.