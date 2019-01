Sist veka trona Kine Olsen Vedelden øvst ved bordet etter å ha vunne temaet «lagånd» i det populære tv-programmet «Mesternes Mester».

– Eg er veldig stolt over den prestasjonen der, altså. Det var ekstra kjekt at det var så tidleg i konkurransen, for då var det jo framleis mange deltakarar igjen.

Denne veka var temaet «fokus og presisjon», og det gjekk ikkje fullt så bra. Etter tre øvingar kom Kine heilt nederst på resultatlista. Då ho skulle ut i nattesten valde ho Lars Berger, som låg nest nederst, som konkurrent. Den gamle skiskyttaren var sterkast på nattstandplassen, og dermed vart cheerleaderen Kine Olsen Vedelden den tredje deltakaren som måtte forlate «Mesternes Mester».

UTE AV «MESTERNES MESTER»: Kine Olsen Vedelden vart den tredje deltakaren som måtte forlate huset. Foto: arne sørenes / nrk

– Eg var eigentleg meir klar for å springe bakkeløp den dagen, men så skulle vi heller telle sitroner og spele boccia. Eg var ikkje motivert i det heile tatt, men prøvde verkeleg hardt å skru meg sjølv på, men klarte det ikkje. På nattesten var eg både sliten og sur, og hadde vore vrang heile dagen. Så eg fortente å ryke ut, altså. Det var litt kjipt, men ja ja. Sånn vart det.

Slo den kommande kjærasten

Dei siste vekene har Kine havna på avisforsidene etter at Se og Hør skreiv at opphaldet i Mesternes mester-huset på Mallorca var starten på eit kjærleiksforhold med medkonkurrent Tom Hilde. Både Kine og skihopparen Hilde, som la opp sist vinter, har stadfesta forholdet ovanfor ei rekkje ulike medier.

Då NRK møtte både Tom Hilde og Kine Olsen Vedelden i Port de Pollenca på Mallorca i sommar var dei gode på å halde det gryande forholdet skjult for omverda. Men Kine hadde tydeleg behov for å fortelje at ho ikkje vart heilt sist i oppgåva som handla om å telje steinar, vimplar og sitroner. Den plassen tok nemleg Tom Hilde med god margin:

KJÆRESTEPAR: Tom Hilde og Kine Olsen Vedelden på location på Mallorca sist sommar. Dei stadfestar at dei har blitt kjærestar etter at dei møttest under innspelinga av «Mesternes Mester». Foto: arne sørenes / nrk

– Eg var redd for å drite meg ut og ikkje klare simpel hovudrekning, fortel Kine. På den rekneoppgåva var Tom veldig dårleg. Målet mitt var å ikkje vere så dårleg som han, og det var eg ikkje. Eg var berre moderat dårleg. Tom var skikkeleg dårleg, altså.

Heile den fjerde episoden kan du sjå her

Mange fordommar mot cheerleading

Kine Olsen Vedelden synest deltakinga i «Mesternes Mester» har vore ein flott moglegheit til å få vise at cheerleading også er toppidrett. Ho fortel at ho alltid har måtte forsvare at det ho driv med er ein krevjande idrett som krev mykje av den som vil bli god.

– Eg føler at mange ser ned på sporten min, og ofte orka eg eg ikkje å fortelje kva eg faktisk dreiv med då eg var aktiv. For då visste et at eg måtte ta heile runden med å argumentere for at cheerleading faktisk er ein ekte idrett.

FANN TONEN: Cheerleaderen Kine Olsen Vedelden (23) er stor fan av basehopparen og friskikøyraren Karina Hollekim (42). Under innspelinga av «Mesternes Mester» i sommar budde dei på samme rom. Du trenger javascript for å se video. FANN TONEN: Cheerleaderen Kine Olsen Vedelden (23) er stor fan av basehopparen og friskikøyraren Karina Hollekim (42). Under innspelinga av «Mesternes Mester» i sommar budde dei på samme rom.

Men i «Mesternes Mester» føler ho at alle har tatt henne på alvor frå fyrste stund.

– Her har det gått veldig bra, dei andre har møtt meg med eit veldig ope sinn. Eg har blitt behandla som ein konkurrent på lik linje med dei andre, sjølv om eg er yngst og kjem frå cheerleading.

Dotter til «Drillo»

Kine Olsen Vedelden er dotter til den legendariske fotballtrenaren Egil «Drillo» Olsen, og tidlegare har han tatt mykje av fokuset når media har omtala Kine sine bedrifter innan cheerleading. Men «Mesternes Mester» har nærast vore Drillofri sone:

– Når eg får forespurnader frå media, så tar eg det alltid for gitt at det er på grunn av pappa. Men her inne har eg faktisk ikkje følt det sånn. Det har knapt nok blitt nevnt at pappa er min pappa, og eg er veldig glad for at fokus har vore på meg og min sport, og ikkje på at eg er dotter til Drillo, på ein måte.

Først og fremst er Kine glad og stolt over at ho kom så langt som ho gjorde.

– Å ryke ut som nummer tre er ikkje noko stort nederlag, og dei andre er jo veldig gode. Eg er eigentleg veldig nøgd med innsatsen min. Særleg etter at eg vart temavinnar i det tredje programmet, då. Det er eg skikkeleg stolt over.