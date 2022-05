Kim Kardashian kom i kjolen til Marilyn Monroe

Gallaen har blitt kalla årets fest for stjerner innan film, mote og media, og blir arrangert av motemagasinet Vogue på The Metropolitan Museum of Art på Manhattan. Inngangsbilletten kostar rundt 330.000 kroner.

Dersom du i tillegg vil sitte og ete, skal det koste rundt 2 millionar kroner ekstra.

Reality-stjerna Kim Kardashian har dei siste åra fått merksemd for kjolane ho har hatt på seg under gallaen. I fjor kom ho i ein heilsvart kjole med hette som dekka ansiktet, og i 2019 kom ho i ein hudfarga «wet look»-kjole.

I år kom ho med bleika hår og kjolen Marilyn Monroe brukte då ho song «Happy Birthday, Mr. President» for president John F. Kennedy då han feira 45 årsdagen i Madison Square Garden i New York i 1962.

Kim Kardashian seier ho måtte gjennom ein streng diett og trene hardt for å passe inn i kjolen. Foto: ANDREW KELLY / Reuters

Kjøpt på auksjon

Kardashian seier til Vogue at ho brukte 14 timar i frisørstolen for å få den rette blonde fargen på håret. Ho seier ho fekk ideen til antrekket etter fjorårets galla.

– Eg tenkte: Kva er det mest amerikanske du kan tenke deg? Det er Marilyn Monroe. Og for meg er det mest Marilyn Monroe-ske augneblinken då ho song «Happy Birthday» for JFK, det er den «looken».

Kjolen er teikna av Bob Mackie for moteskaparen Jean Luis, og var den dyraste kjolen som er seld på auksjon då museumskjeda Ripley's Believe It or Not kjøpte han for 4,8 millionar dollar i 2018.

Kjolen blei seld for over ein million på ein auksjon hos Christie's i 1999. I 2016 blei kjolen seld på nytt. Då kom prisen opp i 4,8 millionar dollar. Foto: PETER MORGAN / REUTERS

For å få kjolen til å passe, seier Kardashian at ho måtte slanke bort sju kilo.

– Det var ei skikkeleg utfordring. Det var som ei rolle. Eg var fast bestemt på at eg skulle passe inn i kjolen, sa ho ifølge Reuters.

Kardashian er den einaste personen utanom Monroe som har brukt kjolen, skriv museet på heimesidene sine.

Reinsve på fest

Også Renate Reinsve deltok på gallaen. Etter «Verdens verste menneske» har ho fått stor merksemd i USA. I april blei det kjent at ho også skal spele i den amerikanske filmen «The Governess».

På den raude løparen i natt kom Reinsve i skinnbukser og ein magetopp frå Louis Vuitton. Ho skal ha blitt invitert til veldeighetsgallaen av Nicolas Ghesquière, som er sjefdesignar i motehuset.

Ifølge arrangøren Vogue var Reinsve blant dei best kledde denne kvelden.

Renate Reinsve på veg inn til The Met Gala. Foto: Mike Coppola / AFP

Met-gallaen markerer opninga av den årlege moteutstillinga ved The Metropolitan Museum of Art. Årets tema i utstillinga er «I Amerika: Ei motehistorie», og ser på historia til den amerikanske kjolen.

Det er meininga at temaet skal vise seg i antrekka denne kvelden, men ifølge Reuters var det fleire kjendisar som hadde eit laust forhold til tema. Dei kom i både kjolar og buksedressar, laga av både amerikanske og utanlandske klesdesignarar.

Fleire bilde frå den raude løparen: