Khashoggi kåret til «Årets person»

Magasinet Time har kåret avdøde Jamal Khashoggi og andre drepte, fengslede og forfulgte journalister til «Person of the Year» for 2018. Time trekker i sin begrunnelse fram flere angrep mot journalister og hvordan pressefriheten blir utfordret av autoritære ledere flere steder i verden. I tillegg nevnes de nylige bombetruslene mot amerikanske CNN.