Kevin Vågenes tilbake i ny humorserie på NRK

Med sju humorprogrammer på menyen mener ansvarlig redaktør i Kampanje, Knut Kristian Hauger, at det er en åpenbar kraftig satsing på humor denne høsten.

– Til høsten blir det humorkrig mellom NRK, TV 2 og Discovery, sier han.

MORDGÅTE: Serien «Hva skjedde med Solveig?» byr på spenning, komiske rekonstruksjoner og absurde intervju. Her gjør karakteren Sara Eline comeback. Foto: SEEFOOD / NRK

Han tror at NRK fortsatt føler på savnet etter TV-suksessene til Herman Flesvig.

– Nå hviler et stort og tungt ansvar på det nye humordramaet til Kevin Vågenes som fremstår som en crossover av Robert Stoltenbergs «Borettslaget» og en truecrime-serie, sier Hauger.

Han understreker at det er mye spennende på menyen til NRK denne høsten selv om han etterlyser mer eksperimentering rundt TV-helgen, altså Gullrekka.

– Det er solid, men også traust, avslutter han.

TROR PÅ HUMORKRIG: Kampanjes Knut Kristian Hauger tror NRK får humorkonkurranse fra TV 2 og Discovery. Foto: Eivor Eriksen

Redaktør i NRKs underholdningsavdeling, Charlo Halvorsen, er enig i at det er hard konkurranse om TV-publikummet.

– Sånn blir det denne høsten også. Mange kanaler satser på humor, det har alltid NRK gjort og vi vil være størst på humor denne høsten.

Ny publikumsfavoritt?

– Jeg vil kalle det for en truecrime-parodi, sier Kevin Vågenes på telefon rett før høstprogrammet for NRK skal lanseres.

Mange ble nok skuffet da det ble annonsert at humorserien «Parterapi» fikk sin aller siste sesong i 2020. Men til høsten dukker komiker Kevin Vågenes opp på skjermen igjen, og da i liknende stil som sist: han spiller nesten alle rollene selv.

– Målet vårt var å lage noe helt forskjellig fra «Parterapi», og dette er noe helt nytt. Det er fortsatt mine karakterer men universet, formen og stemningen er en helt annen.

– Håper folk synes at karakterene er morsomme. Og at de liker truecrimehumor. Det er første gang dette gjøres i Norge.

Blir det et gjensyn med noen av de gamle karakterene dine?

– Ja, ikke mange, men noen. Sara Eline-karakteren som er inspirert av Sophie Elise dukker opp og det samme gjør Gaute, frisøren fra «Parterapi».

MORDGÅTE: Vågenes håper at truecrimehumor slår an hos seerne. Foto: Seefood/NRK

I serien «Hva skjedde med Solveig?» følger man et journalistteam som etterforsker det mystiske dødsfallet på Solveig Lyngåsen. De prøver å finne ut hvem i bygda som drepte den populære bloggeren Solveig, etter at hun blir dyttet utfor en klippe.

Fra dommedag og maktkamp til Gullrekka

Det satses på humor til høsten med blant annet fire nye seriekonsepter.

En av dem er den postapokalyptiske humorserien «Dummedag».

DUMMEDAG: Charlotte Frogner, Jakob Schøyen Andersen og Henrik Mestad skal redde verden fra en dødelig pandemi. Foto: Lars Olav Dybvig, Seefood/NRK

Den handler om at et virus muterer og skaper en dødelig pandemi. Seks fremmede tvinges til å jobbe sammen for å redde verden fra et virus som gjør folk dumme. I rollene dukker blant annet Jakob Schøyen Andersen, Charlotte Frogner, Chengiz Al og Kristine Grændsen opp.

Det blir politisk drama i serien «Makta» som tar for seg Gro Harlem Brundtlands inntog i politikken og veien mot å bli Norges første kvinnelige statsminister.

STATSMINISTER-SERIE: Kathrine Thorborg Johansen i rollen som Gro Harlem Brundtland i serien «Makta» Foto: Erika Hebbert, Motlys/Novemberfilm / NRK

Bård Tufte Johansen og fiskekompis Lars Lenth reiser nordover til Sørøya i Finnmark for å realisere en gammel drøm: Å få en kveite på over hundre kilo på kroken. Planen deres for turen er å kunne leve av alt de sanker fra havet og på land, men byguttene innser gradvis at de overvurderer egne evner.

KVEITEDRØM: Bård Tufte Johansen og Lars Lenth bosetter seg på Sørøya i Finnmark for å fiske og leve av naturen. Foto: Ulrik Kramer, NRK

Ingen store endringer i den vante «Gullrekka» med unntak av at både «Beat for beat» og «Stjernekamp» kommer tilbake etter en liten pause fra skjermen. Hvem som blir årets deltakere i sistnevnte program blir offentliggjort i august.

«Maskorama» har tidligere meldt at de bytter ut hele det faste dommerpanelet sitt. Hvem som dukker opp som nye maskedetektiver er enda ikke kjent.