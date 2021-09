Kevin Mbugua er ute av Stjernekamp: – Superglad for at jeg fikk være med

Åtte arier. Åtte deltagere. En opersanger. Og syv andre «Stjernekamp»-deltagere som fikk prøvd seg godt utenfor komfortsonen.

Spesielt var spenningen knyttet til Carina Dahl som var har hatt store problemer med stemmen i løpet av uken. Men det var Kevin Mbugua som til slutt røk ut av lørdagens Stjernekamp.

– Det føles greit. Jeg er bare utrolig takknemlig for at fikk være med på dette. Det har vært en god og positiv opplevelse, sa Kevin Mbugua etter sending.

Varierte tilbakemeldinger

Det begynte trygt og komfortabelt med Marius Roth Christensen. Mannen som ble kjent som gitarist og vokalist i rockebandet Seigmen på 1990-tallet og som fortsatte karrireren som klassisk sanger ved operaen. Han sang klassikeren «La donna è mobile» fra «Rigoletto» av Giuseppe Verdi.

– Selvsikkert, proft og flott, sa dagens eksperter Solveig Kringlebotn og Rein Alexander.

Marius Roth Christensen: «La donna è mobile» Du trenger javascript for å se video.

Deretter fulgte deltagerne Kevin Mbugua og Anna-Lisa Kumoji. Førstnevne fikk skryt for sin læreevne, sin figur på scenen og den siste tonen som rørte dommerne.

Kevin Mbugua: «Che gelida manina» Du trenger javascript for å se video.

Kumoji fikk også skryt for sin innlevelse i den følelsesladde arien «Gianni Schicchi» av Giacomo Puccini.

Skapte latter blant dommerne

Så var det tid for venndølingen Jorun Stiansen. Som ble overrasket over hvor viktig det var å puste når opera skal fremføres.

– Jeg har jo igrunn ikke pusta på riktig på 31 år, så det er under at jeg sitter her, fortalte Stiansen smilende.

Men den tidligere Idol-vinneren skapte latter og gode tilbakemeldinger med sin fremføring av drikkevisa «Il segreto per esser felici» i rød, ja, middelaldersk narredrakt (?).

– Veldig morsomt og sjarmerende, sa en lattermild Kringlebotn.

Jorun Stiansen: «Il segreto per esser felici» Du trenger javascript for å se video.

–Trenger et lite mirakel

Så var det Carina Dahl, deltageren som har slitt med sitt viktigste redskap den siste uken: stemmebåndet.

– Instrumentet mitt virker ikke helt, jeg trenger et lite mirakel, sa hun med stemmen hun hadde igjen.

Hun fremførte «I Dreamt I Dwelt in Marble Halls» fra «The Bohemian Girl» og fikk mye «goodwill» fra sal og dommerpanel under fremføringën.

– Du klarte det, selv om du ikke har klart å få øvd. Du treffer ikke hele veien, men du gjennomførte godt, sa dommer Mona B. Riise til en følelsesladd Carina Dahl på scenen.

Carina Dahl: «I Dreamt I Dwelt in Marble Halls» Du trenger javascript for å se video.

Nattens dronning?

Alexandra Rotan hadde valgt selveste «Nattens dronning», arien som går i noen av de lyseste registrene som finnes i menneskets stemmerepertoar.

Fra operaaen «Tryllefløyten» skrevet av Wolfgang Amadeus Mozart.

Og jada, Rotan skapte kveldens mest elleville stemning i salen og gåsehud blant dommerne med sin fremføring.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, dette var helt fantastisk. Du bør jo begynne på operaen!, sa Rein Alexander til popvokalisten.

– Rett og slett imponerende, sa Kringlebotn.

Alexandra Rotan: «Nattens dronning» Du trenger javascript for å se video.

Appelsin-sjonglering

Strupesangeren Bjørn Tomren sang også Mozart. For komponisten fra Salzburg i Wien skrev ikke bare arier med lyse toner. Han skrev også låter for menn med mørke stemmer. «O, wie will ich triumphieren» heter denne.

Tomren sjonglerte med appelsiner i en komisk fremføring. Han fikk skryt fra dommerne:

– Du synger veldig bra, spesielt med tanke på at du sjonglerte samtidig.

Heidi Ruud Ellingsen sang «Chi il bel sogno di Doretta» av selveste Puccini. En svært krevende arie, ifølge Kringlebotn. Og Ellingsen fikk definitivt vist frem sopranen sin.

Rein Alexander ble svært rørt av fremførelsen.

– Dette var kjempesterkt for meg, du tar virkelig tak i følelsene i sangen, sa en tårevåt dommer.