Kevin Costners western-oppfølger er trukket fra kino

Filmen «Horizon: An American Saga-Chapter 2» skulle på kinolerretet i august, men slik blir det ikke.

En talsperson for New Line Cinema sier til nyhetsbyrået AP og New York Times at oppfølgerfilmen ikke har premiere den 16. august likevel fordi man ønsker at publikum skal få større mulighet til å oppdage den første delen av «Horizon» i uken som kommer.

Den første delen av filmen hadde premiere i slutten av juni og landet kun på en tredjeplass på kinolista i USA etter åpningen.

Det kvalifiserte til betegnelsen flopp.

Filmserien har hatt en prislapp på svimlende én milliard kroner. Over 400 millioner av disse har regissør og hovedskuespiller i filmen, Kevin Costner bladd opp fra egen lomme.

Costner har ikke selv uttalt seg om utsettelsen av oppfølgeren.